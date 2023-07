Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Người dân đã nhường đất để làm dự án thì chúng ta phải có trách nhiệm lo cho dân

Chiều 14-7, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND huyện Bình Chánh về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của huyện theo chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Bình Hưng cho biết, xã có hơn 120.000 dân, trong đó có hơn 40 chung cư. Hiện xã đang gặp khó khăn với vấn đề quy hoạch, nhất là quy hoạch bị treo, có những dự án quy hoạch kéo dài hàng chục năm.

Cùng chịu áp lực về gia tăng dân số, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A thông tin, dân số của xã đã vượt qua con số 162.000 người. Trong năm học 2023-2024, địa phương đang gặp khó khăn trong việc thiếu hụt trường lớp. Ngoài ra, xã cũng đang thiếu trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Hạ tầng giao thông của xã cũng chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Mỹ Châu cho biết, với các xã có dân số đông, vẫn chưa đủ điều kiện để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày do thiếu trường lớp.

Trong năm học 2023-2024, số lượng học sinh trên địa bàn huyện dự kiến tăng gần 2.000 em nên đã xây dựng tạm thời 8 phòng học, song vẫn thiếu phòng học để tổ chức học 2 buổi/ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh nhận định, là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nên Công an huyện đã chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và vi phạm trật tự xây dựng.

Để giảm số vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo Công an huyện đã làm việc với lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TPHCM và các trạm CSGT trên địa bàn, nhằm tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đơn vị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra các cơ sở trên địa bàn để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

"Chúng tôi cam kết không để cho bất kỳ băng nhóm tội phạm nào hoạt động trên địa bàn huyện Bình Chánh", Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh khẳng định.

Trao đổi trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trên địa bàn huyện có những dự án giao thông lớn của TPHCM đi ngang, trong đó có đường Vành đai 3. Vì vậy, vấn đề quy hoạch và khai thác quỹ đất dọc theo tuyến đường này rất quan trọng, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. TPHCM sẽ phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành phối hợp với huyện Bình Chánh khẩn trương, đảm bảo người dân có chỗ ở tốt hơn hoặc bằng chỗ cũ.

"Người dân đã nhường đất để làm dự án thì chúng ta phải có trách nhiệm lo cho người dân", Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý.

Đối với những vấn đề về quy hoạch, phát triển giao thông, xây trường mở lớp, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở ngành trao đổi thêm với huyện Bình Chánh để có hướng giải quyết.