Chuẩn bị ứng phó một đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam. Dự báo, từ đêm nay 4-3 và ngày mai 5-3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Đông Bắc bộ.

Đến đêm 5-3 và ngày 6-3, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ ngày 5-3, nền nhiệt Bắc bộ bắt đầu giảm. Từ đêm 5-3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Đến đêm 6-3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-15 độ C ở Bắc bộ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung bộ 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế 17-20 độ C. Hà Nội từ gần sáng 6-3 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, từ ngày 5-3 đến 8-3, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn, yêu cầu các địa phương ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh và kịp thời thông tin cho chính quyền cơ sở, người dân để triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đặc biệt, cần chú trọng bảo vệ sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, tránh sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín để đề phòng ngộ độc khí. Đồng thời, hướng dẫn người dân củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm cho gia súc, dự trữ thức ăn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng.

Đối với khu vực ven biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến gió mạnh để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Các đơn vị liên quan cần duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.

PHÚC HẬU