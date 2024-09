Chuyển sang công an xử lý vụ buôn gần 10 tấn vải “Made in China”

Chiều 27-9, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan quản lý thị trường tại tỉnh Hưng Yên đã chuyển hồ sơ vụ vận chuyển gần 10 tấn vải cuộn không có giấy tờ sang cơ quan công an để điều tra và xử lý.

Cách đây một tuần, Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Đội 3 - Phòng PC03 Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 89C-059.11 do ông Đỗ Viết Khang điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 9.390kg vải cuộn các loại, ghi nhãn “Made in China”.

Cơ quan chức năng kiểm tra và niêm phong xe chở gần 10 tấn vải cuộn. Ảnh: L.Q

Ông Khang không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp cho số hàng hóa này và cho biết chỉ là người chở hàng thuê. Sau đó, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy bà Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1987, người thuê ông Khang, đã mua số vải này từ một doanh nghiệp gia công ở huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Ngày 27-9, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 đã báo cáo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) - Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

VĂN PHÚC