Có tối thiểu 15m²/nhà ở/người mới được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

Theo đó, Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội như sau: đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người; khu vực nội thành là 15m2/sàn/người.

Về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để được giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ áp dụng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn TP Hà Nội; công dân Việt Nam đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP Hà Nội trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 của Luật Cư trú năm 2020.

Trước đó, đại diện UBND TP Hà Nội đã có tờ trình nêu rõ việc ban hành Nghị quyết về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú, tạo cơ sở pháp lý để UBND TP Hà Nội chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thông qua việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nhằm góp phần ổn định an ninh, trật tự và đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn thành phố.