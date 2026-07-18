Thế giới

Động đất ở Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 5.069

SGGPO

Ngày 17-7 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cuối tháng 6 đã tăng lên 5.069 người,  16.740 người bị thương. 

Động đất gây nhiều thiệt hại tại thị trấn Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA
Động đất gây nhiều thiệt hại tại thị trấn Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Theo báo El Universal (Venezuela), số liệu cập nhật mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố cho thấy hậu quả của trận động đất vẫn tiếp tục tăng.

Theo báo cáo mới nhất, Chính phủ Venezuela đã huy động 30.989 nhân viên các lực lượng chức năng, 31.745 tình nguyện viên và 2.278 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia các hoạt động cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Đến ngày 17-7, các đội cứu hộ trong và ngoài nước đã giải cứu thành công 6.462 người, trong khi số dư chấn ghi nhận sau thảm họa lên tới 1.331 trận. Chính quyền cũng đã hỗ trợ 128.324 gia đình, phân phát 10.063 tấn lương thực cùng 29,57 triệu lít nước sạch đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Chính phủ Venezuela cũng đã thiết lập 106 khu tạm cư, hiện là nơi sinh sống của 21.235 người sơ tán khỏi các khu vực bị tàn phá. Tuy nhiên, vẫn còn 17.907 người chưa có nơi ở ổn định.

Giới chức Venezuela đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ, tái định cư và khôi phục cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Từ khóa

Chính phủ Venezuela Động đất Venezuela Dư chấn Tái thiết Đổ nát Thảm họa số người chết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn