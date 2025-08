Cơn dông “giải nhiệt” kéo về Hà Nội

Chiều tối 5-8, Hà Nội đã có mưa to, trời dịu mát sau nhiều ngày nóng như hun lửa. Dự báo ngày 6-8, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, thời tiết rất xấu.

Những khối mây đen kéo về Hà Nội tối 5-8, nhiều nơi đã có mưa sau 3 ngày nắng nóng hiếm gặp. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 5-8, thời tiết Hà Nội không còn nắng gay gắt nhưng vẫn oi nồng, nóng bức và gây cảm giác mệt mỏi. Đến 18-19 giờ, dù chưa có mưa, song những đám mây dông lớn kéo tới, khiến trời tối sầm, báo hiệu một đợt mưa dông mạnh.

Theo dữ liệu ảnh mây vệ tinh của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng mây dày đặc gây mưa đã bao phủ nhiều khu vực ở phía Bắc và phía Nam Hà Nội, lan rộng tới Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình…

Ảnh vệ tinh những ổ mây dông bao phủ khắp các khu vực ở miền Bắc từ chiều đến tối 5-8

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 5-8, vùng núi, trung du Bắc bộ và phía Tây Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tại Phìn Hồ 3 (Lai Châu): 51,4mm; tại Lung Phình (Lào Cai): 50mm; Vĩnh Quang (Cao Bằng): 36,8mm; Na Loi (Nghệ An): 42mm…

Cơ quan khí tượng cảnh báo tâm điểm của đợt mưa là từ tối 5-8 đến sáng 7-8, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Các khu vực khác ở Bắc bộ cũng có mưa vừa, cục bộ mưa to (20-40mm, có nơi trên 70mm). Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông rải rác (10-30mm, có nơi trên 60mm). Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Hà Nội sẽ có mưa to tối và đêm 5-8. Người dân cần đề phòng dông lốc lớn, sấm sét sau chuỗi ngày nắng nóng 39-40 độ C. Cập nhật vào lúc 19 giờ, nhiều nơi đã có mưa đến mưa to. Đặc biệt, mưa giúp Hà Nội nhanh "giải nhiệt" nhưng cũng đi kèm nguy cơ tắc đường, úng ngập...

Bầu trời Hà Nội tối đen vì cơn dông lúc 19 giờ ngày 5-8. Ảnh: ANH THƠ

Trước thông tin cảnh báo mưa lớn kéo dài đến ngày 7-8, UBND tỉnh Lào Cai đã phát công điện hỏa tốc yêu cầu rà soát, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.

Ở tỉnh Điện Biên, ngày 5-8, xã Xa Dung đã hoàn thành di dời 33 hộ dân tại các bản Từ Xa B, Hán Sông Chê đến nơi an toàn, với sự hỗ trợ của 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các tỉnh ở khu vực phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án di dời dân, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại.

Toàn bộ các tỉnh ở phía Bắc đang duy trì lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn cho khu dân cư và giao thông trước đợt mưa lớn diện rộng.

PHÚC HẬU