TPHCM nắng nóng, oi bức giữa mùa mưa

Chị Ánh Hoa (ở hẻm 83, đường 6, phường An Khánh) cho biết, từ 9 giờ trở đi, khi lưu thông ngoài đường thì nắng như thiêu như đốt, người cảm thấy oi bức, rát bỏng da. Về tới nhà, mặc dù trời đã tối nhưng nhiệt độ vẫn còn cao, nóng nực. Trước đây, nhà chỉ dùng một máy lạnh là đủ mát, nhưng mấy ngày nay phải tăng cường thêm hai quạt máy nữa mà vẫn cảm thấy oi bức, khó chịu.

Người dân ở TPHCM đang phải đối mặt với nắng nóng, oi bức. Ảnh: MINH HẢI

Phân tích về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết, nắng nóng mấy ngày qua là do áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, trên cao áp Tây Thái Bình Dương bao trùm ngay khu vực Nam bộ, các hệ thống thời tiết này làm cho gió Tây Nam không mạnh lên được, bốc hơi bị hạn chế, mây ít, nắng nhiều. Hàng năm tại các tỉnh thành Nam bộ vẫn xảy ra một số đợt giảm mưa ngay trong mùa mưa, thường vào tháng 7, 8. Mỗi đợt kéo dài 5-7 ngày, có khi lên tới 10 ngày, dân gian gọi là hạn bà chằn. Do đó, đợt giảm mưa, nắng nóng này tại Nam bộ không có gì bất thường.

Ông Lê Đình Quyết cảnh báo, hạn bà chằn gây thiếu nước cho sản xuất, nông nghiệp, không gây tác hại nhiều cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít mưa, nhưng nắng mạnh, nhiệt độ không khí cao, có nơi đạt trên 35 độ C dễ gây sốc nhiệt, say nắng, bức xạ UV cao cũng tác động xấu cho sức khỏe.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 5-8, thời tiết ở TPHCM, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ ngày tăng, đêm ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất 32,6-35,7 độ C; thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất: cao nhất 37 độ C, thấp nhất 28 độ C, độ ẩm cao nhất 94%, gió Tây Nam phổ biến 4-6m/s.

MINH HẢI