Tháng 8 tiếp tục nắng nóng kèm bão, nhiều đợt mưa lũ lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: Trong tháng 8-2025, thời tiết cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 3-8, Hà Nội vẫn nắng oi ả 37 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Lượng mưa ở hầu khắp các vùng trên cả nước sẽ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, tổng lượng mưa có thể cao hơn TBNN 10-25%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các đợt mưa to cục bộ gây ngập úng, nhất là ở các đô thị ven biển.

Trong tháng 8, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. TBNN trong cùng thời kỳ, Biển Đông thường xuất hiện 2,4 cơn bão với khoảng 0,8 cơn đổ bộ vào nước ta.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, nắng nóng tiếp diễn tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, tập trung chủ yếu trong nửa đầu tháng 8, sau đó có xu hướng giảm dần. Trong tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Nghệ An, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa trong nửa đầu tháng, với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 29-31 độ C.

Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được cảnh báo có khả năng xảy ra một số đợt mưa lớn diện rộng, tập trung trong các ngày giữa và cuối tháng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều tối, kèm nguy cơ xảy ra mưa to, dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong tháng 7-2025, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão (Danas, Wipha, Comay). Tổng cộng trong tháng, khu vực Bắc bộ xảy ra 3 đợt mưa lớn, riêng các tỉnh miền Trung có 4 đợt mưa rào và dông diện rộng, còn Tây Nguyên và Nam bộ có nhiều ngày mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, nắng nóng đã xuất hiện 3 đợt tại Bắc bộ và Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng tại khu vực Thanh Hóa đến Huế thấp hơn TBNN 0,5-1 độ C, trong khi các nơi khác cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Cơ quan khí tượng ghi nhận nhiều điểm vượt giá trị lịch sử cả về nhiệt độ lẫn lượng mưa, cho thấy thời tiết tháng 7 diễn biến cực đoan, biến động mạnh so với TBNN.

PHÚC HẬU