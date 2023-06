Công an Hà Nội khởi tố 5 bị can thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 28-6, liên quan quá trình điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Công ty cổ phần đầu tư châu Á - Thái Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 bị can.