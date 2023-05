Công an Quảng Ngãi đưa một người câm điếc đi lạc gần 1.000km về nhà

Ngày 9-5, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp nhà xe đưa một thanh niên câm điếc đi lạc gần 1.000km về quê an toàn.

Theo đó, Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, nhận tin báo có một thanh niên đi lang thang trên đường có tâm trạng lo lắng, hoảng hốt, trên người không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, Công an thị trấn La Hà đã đưa thanh niên này về trụ sở, qua thăm hỏi, động viên, tìm hiểu thì xác định nam thanh niên này bị câm điếc bẩm sinh, tên là Nguyễn Thế Hải, trú phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, gia đình anh Hải có người thân mất, vì buồn bã nên anh bỏ nhà đi từ ngày 30-4, sau đó bị lạc và lang thang đến tận Quảng Ngãi.

Sau khi xác nhận thân nhân, Công an huyện Tư Nghĩa đã liên hệ với gia đình để đón anh Hải về, tuy nhiên do gia đình ở xa, điều kiện khó khăn.

Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, đã chỉ đạo Công an thị trấn La Hà liên hệ với nhà xe Tuấn Tú hỗ trợ đưa anh Hải về nhà an toàn.