Công an tỉnh Lạng Sơn có tân giám đốc

Đại tá Nguyễn Tiến Trung được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thay cho Đại tá Vũ Như Hà được điều động vào làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 28-12, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, do Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Tại đây, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trao quyết định Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho Đại tá Nguyễn Tiến Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao năng lực, đóng góp của Đại tá Vũ Như Hà tại tỉnh Lạng Sơn và tin tưởng Đại tá Nguyễn Tiến Trung, người có kinh nghiệm chỉ đạo nhiều chuyên án lớn, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vị trí mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1978 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng thuộc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Trung cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN PHÚC