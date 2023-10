Công an tỉnh Quảng Trị vượt gần 1.500km giải cứu một thanh niên tại khu vực “Tam giác vàng”

Tối 6-10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng nước bạn Lào giải cứu và đưa được anh L.Đ.N. (SN 2000, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị lừa đưa sang tận khu vực "Tam giác vàng" về nước an toàn.

Thông tin ban đầu, cuối tháng 9 vừa qua, vì nợ nần nên anh N. lên mạng xã hội tìm việc làm. Qua một trang mạng, anh N. được giới thiệu một xưởng gỗ tại biên giới Việt - Lào đang tuyển người với mức lương rất cao.

Sau đó, N. cùng một nhóm người lạ di chuyển lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để đến làm việc ở xưởng gỗ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Tuy nhiên, nhóm người này đưa N. đi theo lối mòn qua biên giới để đến Lào, rồi di chuyển bằng ô tô suốt 2 ngày.

Thấy quãng đường di chuyển xa, biết bản thân đã bị lừa, anh N. lén điện thoại báo tin cho người thân. Qua định vị điện thoại, anh thấy mình đang ở gần các khu casino ở "Tam giác vàng".

Sau khi được người thân hướng dẫn, tranh thủ lúc ăn cơm, anh N. bỏ chạy đến một quán ăn. Tại đây, anh may mắn được một vị khách trong quán đưa đến đồn công an địa phương gần đó.

Sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cơ quan chức năng Lào giải cứu anh N.. Tổ công tác đã vượt quãng đường gần 1.500km sang khu vực "Tam giác vàng", tiến hành các biện pháp giải cứu nạn nhân.

Đến tối 5-10, anh N. được tổ công tác đưa về tỉnh Quảng Trị an toàn.