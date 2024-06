Công an TPHCM cấp Thẻ Căn cước, định danh điện tử từ ngày 1-7

Chiều 28-6, trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, từ 8 giờ ngày 1-7, Công an TPHCM sẽ đồng loạt tuyên truyền, triển khai thu nhận hồ sơ cấp Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước, tài khoản định danh điện tử theo Luật Căn cước năm 2023 tại các điểm cấp trên địa bàn TPHCM.

Lực lượng công an sẽ làm thủ tục cho người dân tại trụ sở tiếp dân Phòng PC06, bộ phận một của công an cấp huyện… Phòng cũng thí điểm thu nhận thông tin cấp Thẻ Căn cước có tích hợp thêm sinh trắc học ADN cho người dân có nhu cầu tại Phòng và Công an quận Tân Bình, Công an quận 1, Công an TP Thủ Đức.

Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận Căn cước với một số trường hợp là người Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại Công an quận 10, quận 11, quận Bình Tân.

Người dân làm thủ tục cấp CCCD tại Phòng PC06, Công an TPHCM vào tháng 2-2024

Trước đó, chiều 24-6, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, sẽ tạm ngưng cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên địa bàn thành phố từ ngày 25 đến 30-6.

CHÍ THẠCH