Công an TPHCM có mặt trên mọi nẻo đường bảo vệ bình yên cho người dân đón giao thừa

Tối 9-2 (tức 30 Tết), lực lượng Công an TPHCM duy trì trực 100% quân số, bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui chơi đón giao thừa.

Từ 18 giờ cùng ngày, nhiều lực lượng Công an TPHCM như: Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS), Cảnh sát giao thông (CSGT)... đã có mặt ở nhiều tuyến đường trung tâm quận 1 để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông để người dân theo dõi bắn pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào năm mới.

Lực lượng công an điều tiết giao thông đảm bảo cho người dân vui chơi đón giao thừa

Các đơn vị tổ chức tuần tra khép kín, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng tổ chức túc trực tại các tuyến đường trên địa bàn để đảm bảo cho người dân đón giao thừa bình an, hạnh phúc.

Công an TP Thủ Đức túc trực trên các tuyến đường đảm bảo cho người dân vui chơi đón giao thừa

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đã yêu cầu chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm; triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật trong dịp tết.

Đồng thời, toàn lực lượng Công an TPHCM duy trì cường độ, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết 2024 ở TPHCM. Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết bình yên.

CHÍ THẠCH