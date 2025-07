Công an TPHCM công bố địa chỉ trụ sở công an 167 xã, phường, đặc khu và 10 đồn công an

Tối 30-6, Công an TPHCM đã công bố danh sách địa chỉ trụ sở chính của 167 Công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an trên địa bàn thành phố. Đồng thời, công bố 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân để người dân thuận tiện trong liên hệ và thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 22-6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Ngày 28-6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tổ chức trực thuộc sáp nhập vào Công an TPHCM.

Công an TPHCM thông báo danh sách địa chỉ để các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân biết, liên hệ công tác khi cần thiết.

Địa chỉ trụ sở chính của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an thuộc Công an TPHCM:

Địa chỉ 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước trên địa bàn TPHCM:

Tin liên quan Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dầu nhớt giả

THU HOÀI