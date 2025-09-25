Công an TPHCM đã củng cố các hành vi và sẽ xử lý nhanh nhóm "Ngũ Hổ Tướng"

Ngày 25-9, trong buổi họp báo định kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại diện Công an TPHCM và Sở VH-TT TPHCM đã lên tiếng chính thức về vụ MV " Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có dấu hiệu quảng cáo trá hình trang web cá độ .

Bà Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TPHCM, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đăng tải nội dung có sai phạm, đơn vị ngay lập tức áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập và tìm hiểu thông tin, đồng thời gửi thư mời các đối tượng có liên quan.

“Ngày 23-9, nhóm nhạc này đã đến làm việc. Đến nay, chúng tôi cơ bản củng cố được những hành vi của nhóm và sẽ xử lý nhanh nhất. Sau đó, sẽ có thông tin chính thức công khai đến cơ quan báo chí”, bà Khánh Hồng thông tin và nhấn mạnh, Công an TPHCM sẽ giải quyết nhanh chóng vụ việc này nhằm ổn định dư luận, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Bà cho biết thêm, đơn vị đã nhận được nhiều sự chia sẻ của các cơ quan báo chí về thông tin liên quan nhóm nhạc cũng như các vi phạm.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng Phòng Truyền thông xã hội và nội dung số, Sở VH-TT TPHCM, cho biết, Sở sẵn sàng phối hợp cùng Công an TPHCM khi có yêu cầu.

Theo bà Mỵ Trân, về mặt pháp luật, đã có đầy đủ các quy định để xử lý. Cụ thể, ở khoản 1, khoản 6, Điều 21 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9-11-2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, quy định: Việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng dưới hình thức báo điện tử, xuất bản điện tử và quảng cáo trên mạng phải tuân theo các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, quảng cáo và sở hữu trí tuệ; Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng.

Theo khoản 2 và khoản 3, Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, quy định phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi: Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định. Đồng thời, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí có quảng cáo.

Bên cạnh đó, việc quảng cáo đánh bạc, cá độ được xem là hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin, tuyên truyền quảng cáo cờ bạc, cá độ trên mạng xã hội và sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022).

Bên cạnh đó, việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá trang web cá độ, hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc thông tin gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.

Những ngày qua, sau vụ việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng, không ít nghệ sĩ khác cũng bị cư dân mạng “réo tên” khắp mạng xã hội, đặt nghi vấn quảng cáo trá hình khi những hình ảnh, các buổi biểu diễn của họ bị “đào lại” có liên quan ít nhiều đến các trang web cá độ, nhà cái - hoạt động bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Liên quan việc quảng cáo của người nổi tiếng trên không gian mạng, bà Nguyễn Khánh Hồng khẳng định, pháp luật đã quy định rất rõ về hành vi vi phạm liên quan đánh bạc và quảng cáo đánh bạc.

Đối với các nghệ sĩ tham gia các sự kiện ở nước ngoài có sự xuất hiện logo liên quan trang web, ứng dụng đánh bạc, do ở một số quốc gia có một số loại hình đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hợp pháp. Vì vậy, quá trình tham gia các sự kiện trên, nghệ sĩ chịu trách nhiệm hoạt động theo luật pháp ở các nước sở tại.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc tham gia sự kiện, nghệ sĩ sử dụng các sản phẩm truyền thông như video để đăng tải quảng cáo lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo...) quảng cáo đến người hâm mộ là công dân Việt Nam, có thể bị xử lý về hành vi quảng cáo hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại Nghị định 15.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp có logo gần giống, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp về việc thiết kế, sử dụng hình ảnh logo, đơn vị quản lý logo và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà logo đó là hình ảnh đại diện để làm rõ có liên quan việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc hay không, từ đó sẽ xử lý theo đúng quy định.

"Vì vậy, các nghệ sĩ, KOL - bản thân là người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, có lượng người theo dõi, quan tâm, phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện mình tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ, các KOL thường xuyên có các sản phẩm tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng, chia sẻ về những giá trị chân, thiện, mỹ, cũng như có tư duy, hiểu biết về pháp luật, cùng với cộng đồng và xã hội chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Như vậy, chắc chắn mỗi nghệ sĩ, mỗi KOL sẽ luôn dành được tình cảm và sự ủng hộ của công chúng", bà Khánh Hồng nói.

“Trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi quảng cáo đánh bạc, nếu cơ quan chức năng chứng minh được có sự cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc, thì có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại điều 322 Bộ Luật Hình sự. Đây là điều chúng ta cần phải nhấn mạnh thêm trong công tác truyền thông để có sự răn đe về pháp lý” Bà Nguyễn Khánh Hồng

Ngày 18-9, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng tổ chức họp báo ra mắt MV Anh em trước sau như một. Ngay sau đó, nhiều khán giả đã phát hiện thấy trong MV thường xuyên xuất hiện logo một trang web cờ bạc. Trước phản ứng dữ dội, chỉ trích gay gắt của khán giả, đêm 21-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã xóa MV cũ và đăng tải phiên bản MV mới không còn logo. Các thành viên còn lại cũng thay đổi phiên bản MV trên kênh YouTube của mình. Nhóm Ngũ Hổ Tướng Ngày 23-9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM đã có buổi làm việc cùng các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng. Các ca sĩ Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng, phân trần về vụ việc. Tuy nhiên, theo dư luận, các giải thích của họ bị xem là bất nhất do mỗi người lại có một lý do khác nhau như người thì do sơ suất, người thì phủ nhận có liên quan...

