Podcast bản tin trưa 23-9: Ưng Hoàng Phúc và ekip làm MV bị Công an TPHCM mời làm việc

Podcast bản tin trưa 23-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hôm nay, siêu bão Ragasa vẫn ở mức cực đại - cấp 17; Thủ tướng yêu cầu đưa giá bất động sản về mức phù hợp; Ưng Hoàng Phúc và ekip làm MV bị Công an TPHCM mời làm việc; Hà Nội: Cháy lớn trong ngõ sâu phường Tây Hồ, 1 người bị thương; Khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên; Bắt đối tượng cướp tài sản, sàm sỡ phụ nữ.