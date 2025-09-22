MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng bị phản ứng vì nghi quảng cáo web cá độ

MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng vừa phát hành đã vấp phải phản ứng từ khán giả khi bị phát hiện có hình ảnh gợi liên hệ đến một trang web cá độ. Trước làn sóng chỉ trích, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và các thành viên trong nhóm đã lặng lẽ xóa bản MV cũ, thay bằng phiên bản đã chỉnh sửa.

MV được ra mắt tối 18-9 bởi nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc và Lưu Hưng. Sản phẩm được phát hành đồng thời trên kênh YouTube cá nhân của từng nghệ sĩ, với nội dung ca ngợi tình anh em, gắn bó giữa những người hoạt động nghệ thuật lâu năm.

Hình ảnh nhóm Ngũ Hổ Tướng trong MV. Ảnh: FBNS

Tuy nhiên, đến tối 21-9, nhiều khán giả phát hiện chi tiết bất thường trong MV: từ phút 1:00 trở đi, ở cảnh ca sĩ Khánh Phương và diễn viên nữ nâng ly, dòng chữ màu đỏ xuất hiện rất nhanh trên ly, được cho là tên một trang web cá cược. Hình ảnh này rõ nét hơn trong bản phát hành trên kênh YouTube của ca sĩ Khánh Phương, trong khi bản trên kênh của Lâm Chấn Huy đã được làm mờ.

Khán giả phản ứng xuất hiện tên web cá độ, cờ bạc trên chiếc ly được các nhân vật trong MV sử dụng

Sau khi thay đổi phiên bản MV, hình ảnh nghi vấn quảng cáo web cá độ đã làm mờ

Trước phản ứng từ dư luận, các nghệ sĩ đã thay thế MV mới không còn chứa hình ảnh liên quan trang web nói trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm Ngũ Hổ Tướng cũng như các ca sĩ liên quan vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào, ngoại trừ việc tiếp tục đăng tải nội dung quảng bá cho phiên bản phim ngắn cùng tên.

Sự im lặng này càng khiến khán giả bức xúc, cho rằng nghệ sĩ lảng tránh trách nhiệm, xem nhẹ phản ứng của công chúng, nhất là trong bối cảnh các nội dung độc hại, quảng cáo trá hình ngày càng len lỏi trong các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

Việc hình ảnh nghi liên quan đến web đánh bạc xuất hiện trong MV ca nhạc không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín nghệ sĩ, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xác minh rõ trách nhiệm các bên liên quan, tránh để tiền lệ xấu tiếp diễn trong môi trường văn hóa số hiện nay.

DUY PHÚC