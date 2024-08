Công bố đường dây nóng phản ánh về an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.