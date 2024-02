Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Trước đó, ngày 1-2-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 137/QĐ-TTG điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành đã ủng hộ để Bộ GD-ĐT sớm bổ sung thêm một nhân sự lãnh đạo, đảm bảo công việc lãnh đạo, chỉ đạo bình thường, đặc biệt là trong bối cảnh ngành giáo dục đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Với quá trình công tác và trưởng thành gắn bó với ngành giáo dục của Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi (từ giáo viên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục phổ thông, ngành giáo dục địa phương…), Bộ trưởng tin tưởng, với việc được đào tạo bài bản, với những trải nghiệm thực tế từ cơ sở, trải nghiệm qua các vị trí công tác và với bản lĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi có đầy đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trải nghiệm để hoàn thành trọng trách được giao.

Dự kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phụ trách các mảng công tác gồm: giáo dục mầm non, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, trẻ em…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm 2024 là năm trọng tâm trọng điểm của ngành giáo dục, là năm nước rút hoàn thành đổi mới giáo dục phổ thông, là năm ngành giáo dục tiếp tục thể hiện bản lĩnh - thực tiễn -sáng tạo - lan tỏa. Từ đó, Bộ trưởng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phát huy hết năng lực, sở trưởng, luôn hành động vừa quyết đoán cá nhân nhưng chia sẻ với tập thể, cùng gánh vác và cùng hoàn thành trọng trách.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1971, quê quán xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An), chuyên ngành sư phạm Ngữ văn; từng nhiều năm là giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An; Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.