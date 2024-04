Công diễn vở kịch lịch sử “Tả Quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử”

Nghệ sĩ Đình Toàn và nghệ sĩ Đại Nghĩa trong vai Tả Quân Lê Văn Duyệt và Phó Tổng trấn thành Gia Định Huỳnh Công Lý. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là một trong những vở kịch được Nhà hát Idecaf chú trọng đầu tư và dàn dựng công phu nhằm phục vụ học sinh các cấp trong chương trình Sân khấu sử Việt học đường.

Vở có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Mỹ Duyên và các nghệ sĩ: Đình Toàn, Đại Nghĩa, Hoàng Trinh, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Hòa Hiệp...

Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện kịch xoáy vào giai đoạn lịch sử năm 1820, Lê Văn Duyệt được Vua Minh Mạng cử vào Gia Định làm Tổng trấn lần thứ 2. Bằng sự nghiêm minh, liêm khiết và tài năng thu phục lòng người, Lê Văn Duyệt tiếp tục công cuộc định an 6 tỉnh Nam Kỳ. Ông có khát vọng biến vùng đất mới thành nơi trù phú, an vui, dân chúng ấm no, giàu có.

Những năm tháng cuối đời ở thành Gia Định, một trong những dấu ấn sâu sắc của quan Tổng trấn với nhân dân chính là vụ án xử Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định Thành.

Huỳnh Công Lý ỷ thế cậy quyền hà hiếp nhân dân, vơ vét của cải, là một tham quan ô lại tàn ác khiến dân tình ta thán khắp nơi. Sau khi điều tra sự việc, Lê Văn Duyệt đã quyết định dùng quyền tiền trảm hậu tấu để xử tội tham quan.

Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn khai thác những tình tiết hấp dẫn, cuốn hút, xung quanh câu chuyện Tổng trấn thành Gia Định Tả Quân Lê Văn Duyệt xử tội tham quan Huỳnh Công Lý, qua đó khắc họa hình tượng của một nhân vật đã gắn liền với lịch sử đầy hào khí của đất Sài Gòn - Gia Định.

Trong vai Tả Quân Lê Văn Duyệt, nghệ sĩ Đình Toàn thể hiện cuốn hút vai diễn chính kịch nặng ký, về một nhân vật lịch sử được rất nhiều người biết đến, bằng sự cương nghị, quyết đoán, vẻ đẹp nghiêm minh của một vị quan liêm chính, chí công vô tư, yêu nước, thương dân.

Phục trang của vở được Nhà hát Idecaf đầu tư may mới hơn 90 bộ, thể hiện vẻ đẹp sắc sảo và gần giống nhất với trang phục lịch sử triều đại nhà Nguyễn. Phần lớn phục trang được ê kíp đặt may tại Huế với chi phí hơn 200 triệu đồng.

Trong tháng 4, vở sẽ sáng đèn các suất tối ngày 10-4, 21-4 và 28-4 tại Nhà hát Thanh Niên – NVH Thanh Niên TPHCM, quận 1.

THÚY BÌNH