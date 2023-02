Công nghệ giúp giảm lượng đường trong nước ép trái cây

Bà Gemma Howells, thành viên của nhóm nghiên cứu của CSIRO, cho biết, công nghệ này làm giảm lượng đường dựa vào quá trình lên men, biến đường tự nhiên trong nước ép trái cây trở thành carbohydrate. Những sản phẩm cuối cùng được tạo ra có ít calo hơn, nhiều chất chống oxy hóa và ít đường hơn.

Theo bà Howells, với công nghệ này, “sẽ không có chất phụ gia, chất tạo ngọt và người dùng có thể nhận được lợi ích dinh dưỡng của nước ép không có nhiều đường”. Nước ép trái cây (ảnh) có thể chứa lượng đường tự nhiên tương đương 10 thìa cà phê đường, nhiều hơn lượng đường khuyến cáo hàng ngày cho người lớn.

Diễn đàn cấp Bộ trưởng Australia và New Zealand về quy định thực phẩm năm 2021 đã điều chỉnh xếp hạng sao sức khỏe (HSR) đối với nước ép trái cây xuống thấp hơn so với nước ngọt dành cho người ăn kiêng do lượng đường cao. Động thái này đã bị những người trồng cây ăn quả chỉ trích vào thời điểm đó.

Hiệp hội Y khoa Australia đã kêu gọi chính phủ áp mức thuế mới đối với các loại nước có chứa đường, cho rằng làm như vậy sẽ làm giảm tỷ lệ các bệnh béo phì, ung thư, bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2. Bà Howells cho biết, nhóm nghiên cứu của CSIRO hy vọng công nghệ mới này có thể giúp cải thiện HSR của các loại nước ép.