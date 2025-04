Thành công vượt bậc trong chuyển đổi năng lượng sạch

Ngày 1-4, Công ty điện lực Helen đã chính thức cho ngừng hoạt động Nhà máy điện than Salmisaari tại Helsinki, góp phần đưa Phần Lan đến thành tựu loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng than trong vòng 10 năm - sớm hơn 4 năm so với dự kiến.