Công tử Bạc Liêu áp đảo doanh thu phòng vé

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày khởi chiếu cuối tuần đầu tiên (từ 6 đến 8-12) Công tử Bạc Liêu thu về hơn 17 tỷ đồng doanh thu với 188.302 vé đã bán ra cùng 8.306 suất chiếu.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua

Tuy nhiên, theo đại diện Box Office Vietnam do lỗi kết nối từ server, doanh số các bộ phim chiếu rạp trong ngày 6-12 giảm khoảng 10% so với thực tế. Do đó, doanh thu của Công tử Bạc Liêu có thể cao hơn con số 17 tỷ đồng.

Việc Công tử Bạc Liêu dễ dàng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần là điều đã được dự báo từ trước bởi phim không gặp phải những đối thủ cạnh tranh quá lớn.

Tác phẩm của đạo diễn Lý Minh Thắng lấy cảm hứng từ giai thoại nổi tiếng của nhân vật được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất chơi ngông xứ Nam Kỳ vào đầu thế kỷ 20.

Ba Hơn - con trai được thương yêu hết mực của ông Hội đồng Lịnh vốn là chủ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam, sau khi du học Pháp về đã sử dụng cả gia sản của mình vào những trò vui tiêu khiển, ăn chơi trác táng – nên được người dân gọi bằng cái tên Công Tử Bạc Liêu.

Công tử Bạc Liêu dẫn đầu doanh thu phòng vé tuần đầu ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Song Luân, NSƯT Thành Lộc, Kaity Nguyễn, Đoàn Thiên Ân, Công Dương, NS Thanh Thủy, NSƯT Hữu Châu,… ghi điểm bởi sự đầu tư lớn về mặt bối cảnh, phục trang, đạo cụ. Trong đó, mô hình máy bay được sử dụng trong phim được ê-kíp chi nửa tỷ đồng tái hiện, tương đương kích thước thật của chiếc máy bay từng xuất hiện ngoài đời.

Phim cũng ghi nhận nỗ lực diễn xuất của dàn diễn viên, trong đó điểm nhấn thuộc về những gương mặt gạo cội: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thanh Thủy cùng cố gắng của các diễn viên trẻ. Một trong những phân đoạn đắt giá nhất của bộ phim là cuộc đối thoại giữa Hội đồng Lịnh (NSƯT Thành Lộc) và Ba Hơn (Song Luân) với những tranh cãi về mâu thuẫn, khác biệt thế hệ.

Wicked dù được đánh giá cao nhưng không có doanh thu như kỳ vọng

Sự áp đảo của Công tử Bạc Liêu cũng khiến các bộ phim còn lại có doanh thu không quá cao.

Hành trình của Moana 2 cũng đang rất ổn định về mặt doanh thu. Chỉ giảm một chút về số lượng suất chiếu so với cuối tuần trước đó (3401 suất so với 3677 suất), phim cũng giảm không đáng kể lượng vé bán ra. Do đó, doanh thu của phim vẫn đạt gần 8,2 tỷ đồng (so với tuần trước là hơn 8,6 tỷ đồng). Hiện tại phim đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí số 3 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé là Linh miêu: Quỷ nhập tràng với hơn 5 tỷ đồng. Hiện phim đã vượt mốc 1 triệu vé bán ra với doanh thu gần 80 tỷ đồng.

Hai bộ phim còn lại trong top 5 doanh thu tuần là Cười xuyên biên giới và Tết âm hồn nhưng doanh thu cũng chưa đạt mốc 1 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt chào đón rất nhiều bộ phim ngoại nhập mới ra rạp như: Đúng người sai địa điểm, Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim, Xích: Trói hồn yểm xác, Kraven the hunter, Gia đình hoàn hảo, Gái ngố gặp mà lầy, Ngài quỷ...

HẢI DUY