Công ty Cao su Việt Nam kết nối cộng đồng tại Campuchia

Tham dự chương trình có sự tham gia của đại diện chính quyền 2 xã; Ban lãnh đạo công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc và hơn 250 người dân địa phương.

Quang cảnh buổi kết nối cộng đồng

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom, cho biết công tác kết nối cộng đồng, mối quan hệ với người dân và chính quyền địa phương luôn được công ty xác định là yếu tố tiên quyết để thực hiện thành công dự án. Tại buổi kết nối cộng đồng lần này, Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom đã giải quyết các vấn đề khúc mắc của người dân liên quan đến doanh nghiệp và đưa thông tin đến chính quyền địa phương, người dân.

Đối với việc sử dụng hạ tầng kết nối của công ty, người dân được sử dụng đường giao thông nội bộ của công ty để đi lại và giao thương bình thường, không phải chịu bất kỳ khoản phí hay đóng góp nào. Chùa Santevanaram trong dự án được xây dựng từ nguồn đóng góp chính của công ty và người dân địa phương, công nhân đang làm việc tại công ty; là nơi sinh hoạt và tín ngưỡng không chỉ của công nhân mà cả người dân địa phương.

Hiện nay, công ty đã xây dựng trạm y tế phục vụ sơ cấp cứu cho công nhân, người dân xung quanh có thể đến khám và sơ cấp cứu miễn phí tại trạm y tế công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư xây dựng 1 điểm trường tại địa phương, phục vụ việc giảng dạy, học tập không chỉ cho con em công nhân mà cả con em người dân quanh vùng dự án.

Về vấn đề an ninh trật tự, công ty đảm bảo công tác triển khai kiểm tra an ninh ở 2 cổng ra vào dự án không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại bình thường của người dân. Bên cạnh đó, công ty cũng cam kết việc đảm bảo an ninh trật tự trong dự án cũng như vùng lân cận.

Công ty cũng thông báo cho người dân về định hướng phát triển sắp tới như công ty sẽ tổ chức thu mua gỗ từ rẫy của người dân, thu mua mủ cao su, cung cấp cây giống cao su chất lượng cao, đặc biệt là tổ chức tư vấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su cho bà con có nhu cầu.

Công nhân Công ty CP Cao su Chư Sê Kampong Thom đóng gói sản phẩm

Công ty xác định việc kết nối cộng đồng là một trong những công việc mà Công ty sẽ thực hiện đồng hành trong thời gian thực hiện dự án với mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa công ty và địa phương sẽ không ngừng phát triển theo hướng hài hòa, các bên đều có lợi. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội địa phương và cùng giải quyết các vấn đề có liên quan kịp thời và hiệu quả



Đại diện chính quyền địa phương đánh giá cao về hoạt động đầu tư của công ty, đặc biệt góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho người dân địa phương, hạn chế xuất khẩu lao động sang nước ngoài làm việc, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của địa phương.

Nhờ dự án phát triển cao su của Công ty đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống người dân trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội thay đổi bộ mặt địa phương rõ rệt từ vùng sâu vùng xa, kém phát triển trở thành vùng có hoạt động kinh tế sôi nổi.

LAN VY