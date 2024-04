Công ty Sanvinest Khánh Hòa hợp tác Tập đoàn Đồng Nhân Đường (Trung Quốc) xuất khẩu sản phẩm

Sanvinest Khánh Hòa ký kết hợp tác với Tập đoàn Đồng Nhân Đường

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 12-4-2024, tại Diễn đàn Chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Sanvinest Khánh Hòa đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Đồng Nhân Đường để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội thuận lợi để Sanvinest Khánh Hòa tìm kiếm và hợp tác với nhiều đối tác khách hàng Trung Quốc, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu và doanh số tiêu thụ sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tại thị trường có dân số đông thứ nhì thế giới.

Tập đoàn Đồng Nhân Đường (Beijing Tong Ren Tang Group Co., Ltd.) là tập đoàn dược phẩm Trung Y được thành lập vào năm 1669, chuyên sản xuất thuốc cổ truyền hàng đầu Trung Quốc với một số sản phẩm nổi tiếng như thuốc an cung, đông trùng hạ thảo và yến sào, có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh.

Trước đó, vào ngày 19-3, lãnh đạo của Tập đoàn Đồng Nhân Đường đã sang thăm, làm việc và khảo sát Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và đánh giá rất cao về cơ sở sản xuất và chất lượng sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Hai bên đã có những thỏa thuận hợp tác kinh doanh chiến lược trong tương lai.

Để chuẩn bị tốt cho công tác xuất khẩu trong thời gian tới, Sanvinest đã triển khai xây dựng chuỗi nhà yến theo đúng quy chuẩn, chất lượng cao với sản lượng khoảng 30 tấn mỗi năm; thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, công ty đã đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy là Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa nhằm nâng cao năng suất sản phẩm.

A.B