Công ty TNHH MTV Xổ số Đồng Tháp tài trợ công trình “Thắp sáng đường quê” tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Sáng 19-10, UBND thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười tổ chức lễ bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tuyến kênh Nhất, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười do Công đoàn cơ sở Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh vận động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp tài trợ.