Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền: Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng

Sáng ngày 22-4, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025, đồng thời tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Điểm đáng chú ý chính là mức thu nhập bình quân của người lao động đạt mức trên 24 triệu đồng/tháng, góp phần tạo nên bầu không khí lao động hăng say tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam khen thưởng Ban điều hành Công ty CPPB Bình Điền.

Gìn giữ uy tín và thương hiệu Đầu Trâu

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền Ngô Văn Đông cho biết: Năm 2024 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, thiên tai bão lũ, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu… cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 đã đề ra. Sản lượng sản xuất đạt 731.352 tấn, so với kế hoạch đạt 129%. trong đó, sản lượng tiêu thụ đạt 728.923 tấn, so với kế hoạch đạt 128%. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty CPPB Bình Điền là 376,214 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 235%.

“Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Bình Điền luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là hơn 24 triệu đồng, đạt 183,4% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể”, ông Ngô Văn Đông cho biết thêm.

Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền Ngô Văn Đông phát biểu tại Hội nghị.

Đạt đến những dấu mốc quan trọng nói trên, theo đánh giá của các chuyên gia ngành phân bón ở Việt Nam, Bình Điền thực sự đã thành công trong việc gìn giữ thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu”, tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Nhờ hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Bình Điền trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp đơn vị vượt qua những thách thức lớn nhất.

Một yếu tố khác nữa, đó là, Bình Điền tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình marketing gắn với công tác tư vấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu. Trong đó, nổi bật là chương trình “Canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Ngoài ra, Bình Điền cũng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu…

Hội nghị đại biểu Người lao động của Cty CPPB Bình Điền năm 2025.

Bình Điền cũng tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Eana (huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk) và Bon Rlong Phe (huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông), giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm kết nghĩa giữa Công ty và Buôn Eana đã tạo sức lan tỏa và đưa hình ảnh Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến gần hơn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.

Đảm bảo hài hòa lợi ích

Năm 2025, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty CPPB Bình Điền phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 605.000 tấn phân bón và tiêu thụ hết.

Đồng thời, chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2024.

Trao thưởng cho các đại diện phòng chức năng, đơn vị của Cty CPPB Bình Điền.

Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, nhằm giải quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa Bình Điền với đại lý bạn hàng và bà con nông dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa của đơn vị.

Bên cạnh đó, Bình Điền sẽ tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững và phát triển thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào, thực hiện các chương trình phục vụ cho công tác phát triển thị trường Philippines.

Xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng, từ năm 2021, Tổng giám đốc Công ty đã quyết định thành lập Ban chuyển đổi số, với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuyển đổi số. Đây là nền tảng giúp công ty bắt kịp xu hướng thị trường và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Lĩnh vực đầu tiên công ty đã ứng dụng công nghệ số là công tác Marketing, tận dụng internet như một kênh cho hoạt động marketing và truyền thông để tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, TikTok, Messenger), phần mềm chăm sóc khách hàng (app Canh tác thông minh) và website - còn gọi là Digital Marketing (tiếp thị số). Tổng số người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội của công ty (3-2025) là hơn 330.000 người; Tổng số lượt truy cập trên nền tảng MXH của công ty trong năm 2024 đạt hơn 135 triệu lượt; Tổng thời gian người dùng xem trên nền tảng MXH trong năm 2024 đạt hơn 320.000 giờ xem.

LÊ QUANG