Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh kinh doanh loại hình xổ số lô tô tự chọn thủ công

Những quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn thời hạn lãnh thưởng theo quy định.

- Thời gian lãnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên vé trúng sẽ không có giá trị nhận thưởng.

* Nơi lãnh thưởng:

Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoặc các Đại lý trực tiếp bán vé.

Thông tin cần biết: Đăng ký mở đại lý; Thông tin về sản phẩm; Hình thức tham gia dự thưởng; Hệ thống các Đại lý; Các thủ tục có liên quan. Xin liên hệ: Phòng Xổ số tự chọn: Điện thoại: 02543 835 759. Hotline: 0937 084 684.

Danh sách địa điểm bán hàng

Thành phố Vũng Tàu: Phường 1: 126 Lý Thường Kiệt, 182 Lê Lai, 185 Lê Lai, 129 Lê Lai. Phường 2: 69 Phan Chu Trinh. Phường 3: 23C Nguyễn Bỉnh Khiêm, 194 Ba Cu. Phường 4: 228 Lê Lai, 18 Nguyễn Văn Trỗi. Phường 7: 400 Lê Lợi. Phường Thắng Nhất: 127 đường 30/4. Phường Thắng Tam: 130 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 201 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 201C Xô Viết Nghệ Tĩnh, 123 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Phường Thắng Nhì: 746 Trần Phú, 814 Trần Phú. Phường Nguyễn An Ninh: 342 Nguyễn An Ninh, 301 Nguyễn An Ninh.

Thành phố Bà Rịa: Phường Phước Hiệp: 271 Cách Mạng Tháng 8, 240 Nguyễn Thanh Đằng, 100 Nguyễn Thanh Đằng, 1613 Khu phố 1, 93 Nguyễn Thanh Đằng, 131 Nguyễn Thanh Đằng. Phường Phước Hưng: 67 Điện Biên Phủ, 45 Lý Thường Kiệt, 27C Hùng Vương. Phường Phước Trung: 98 Bạch Đằng, 53 Lê Quý Đôn, 414 Cách Mạng Tháng, 124 Bạch Đằng, 155 Điện Biên Phủ. Phường Phước Nguyên: 140 Trần Hưng Đạo, 148 Trần Hưng Đạo, 150 Trần Hưng Đạo, 27C Hùng Vương, 02 Phạm Hùng, 173 Nguyễn Tất Thành. Phường Long Hương: 39 Trương Phúc Phan. Phường Long Toàn: 75 Nguyễn Văn Cừ. Xã Hòa Long: Tổ 8 ấp Bắc, Tổ 13 ấp Tây, 69 Hương lộ 2, Tỉnh lộ 52. Xã Phước Long: Tổ 10 ấp Đông.

Huyện Long Điền: 172 Trần Hưng Đạo, TT. Long Điền; 66 Bùi Công Minh, KP. Long Bình; Số 07 Tổ 7, ấp Phước Lộc, TT. Long Hải.

Đất Đỏ: Số 9 Ô3 KP Thanh Long, TT.Đất Đỏ; 764 Tổ 7 KP Trường Thành, TT. Đất Đỏ

Thị xã Phú Mỹ: Kios 7A, Chợ Chu Hải, xã Tân Hải

Huyện Châu Đức: 62 Quốc lộ 56, xã Bình Ba; Tổ 33 Thôn Thạc Long, xã Kim Long; 298 Lê Hồng Phong, TT. Ngãi Giao; 288 Hùng Vương, TT. Ngãi Giao

Các địa điểm khác trên Website: xosobariavungtau.com.vn

Kết quả căn cứ dự thưởng

Kết quả Xổ Số Tự Chọn Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết truyền thống cùng ngày của các tỉnh, thành phố sau :

Ngày dự thưởng

Đối chiếu kết quả các Tỉnh, Thành

Viết tắt

Thứ 2

Thành phố Hồ Chí Minh

HCM

Thứ 3

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VT

Thứ 4

Tỉnh Đồng Nai

ĐN

Thứ 5

Tỉnh Tây Ninh

TN

Thứ 6

Tỉnh Bình Dương

BD

Thứ 7

Thành phố Hồ Chí Minh

HCM

Chủ Nhật

Tỉnh Tiền Giang

TG



Qui định mức ghi cao nhất cho một số dự thưởng đối với một bàn bán vé số tự chọn:

Mức ghi cao nhất cho một số dự thưởng trên 01 bàn bán vé được tính chung cả ba mệnh giá vé 10.000 đ, 20.000 đ và 50.000 đ.

- Loại dự thưởng 02 số: Hạn mức tối đa 1.000.000 đ/ lô dự thưởng.

- Loại dự thưởng 03 số: Hạn mức tối đa 750.000 đ/ lô dự thưởng.

- Loại dự thưởng 04 số: Hạn mức tối đa 500.000 đ/ lô dự thưởng.

Lô dự thưởng

Số lô

Mức cao nhất

cho một số dự thưởng/loại vé

Dự thưởng 2 số

(Mức 1.000.000 đ)

Dự thưởng 3 số

(Mức 750.000 đ)

Dự thưởng 4 số

(Mức 500.000 đ)

Đầu

1

1.000.000 đ

750.000 đ

Cuối

1

1.000.000 đ

750.000 đ

Đầu/

Cuối

2

2.000.000 đ

1.500.000 đ

18 Lô

18

18.000.000 đ

7 Lô

7

5.000.000 đ

17 Lô

17

12.000.000 đ

16 Lô

16

8.000.000đ



· Ví dụ : Bàn vé số A đã bán lô đầu con số 00 được 900.000 đồng. Nếu khách hàng muốn mua lô đầu con số 00 thì bàn A chỉ được bán thêm 100.000 đồng (1.000.000 đ - 900.000 đ)

Cơ cấu giải thưởng vé số tự chọn

Mệnh giá

10.000 đ

20.000 đ

50.000 đ

Đầu

700.000 đ

Cuối

700.000 đ

Đầu/Cuối

350.000 đ

700.000 đ

1.750.000 đ

18 Lô

39.000 đ

78.000 đ

195.000 đ



· Tự chọn loại 2 chữ số

· Tự chọn loại 3 chữ số

Mệnh giá

10.000 đ

20.000 đ

50.000 đ

Đầu

5.000.000 đ

Cuối

5.000.000 đ

Đầu/Cuối

2.500.000 đ

5.000.000 đ

12.500.000đ

7 Lô

715.000 đ

1.430.000 đ

3.575.000 đ

17 Lô

300.000 đ

600.000 đ

1.500.000 đ



· Tự chọn loại 4 chữ số

Mệnh giá

10.000 đ

20.000 đ

50.000 đ

16 Lô

2.000.000 đ

4.000.000 đ

10.000.000 đ



Trường hợp vé trúng nhiều lô thì được nhận thưởng tất cả giá trị trúng thưởng của các lô trúng

Cách thức xác định kết quả trúng thưởng

· Tự chọn loại 2 chữ số

Lô

Viết tắt

Cách thức dự thưởng

Đầu

Đ

Đối chiếu 2 số giải Tám

Cuối

C

Đối chiếu 2 số cuối của giải Đặc Biệt

Đầu/

Cuối

Đ/C

Đối chiếu 2 số giải Tám và 2 số cuối của giải Đặc Biệt

18 Lô

18 L

Đối chiếu 2 số cuối của 18 lô

(Giải Tám đến giải Đặc Biệt)



· Tự chọn loại 3 chữ số

Lô

Viết tắt

Cách thức dự thưởng

Đầu

Đ

Đối chiếu 3 số giải Bảy

Cuối

C

Đối chiếu 3 số cuối của giải Đặc Biệt

Đầu/Cuối

Đ/C

Đối chiếu 3 số giải Bảy và 3 số cuối của giải Đặc Biệt

7 Lô

7 L

Đối chiếu 3 số cuối của giải Bảy, giải Sáu, giải Năm, Lô đầu của giải Bốn và 3 số cuối của giải Đặc Biệt

17 Lô

17 L

Đối chiếu 3 số cuối của 17 lô

(Giải Bảy đến giải Đặc Biệt)



· Tự chọn loại 4 chữ số

Lô

Viết tắt

Cách thức dự thưởng

16 Lô

16 L

Đối chiếu với 4 số cuối của 16 lô

(Giải Sáu đến giải Đặc Biệt)



CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Địa chỉ: Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu. - Trạm giao dịch Thành phố Bà Rịa: 414 Cách Mạnh Tháng Tám, P Phước Trung - Trạm giao dịch Huyện Long Điền: 172 Trần Hưng Đạo, TT Long Điền. Điện thoại liên hệ : 02543 835 759. Hotline: 0937 084 684 Khuyến cáo: Tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà nhưng bạn không thể làm giàu từ mua xổ số.

HỒNG MINH