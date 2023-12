Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp trao 21 căn nhà Đại Đoàn kết tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, tại Ban Dân vận huyện ủy huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ bàn giao 26 căn nhà Đại đoàn kết cho 26 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 12 xã, thị trấn của huyện Lai Vung do Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp và An Giang tài trợ.

Tham dự buổi lễ có ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Tháp; ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; ông Dương Thành Sơn, Phó Bí thư huyện Ủy huyện Lai Vung; ông Phan Văn Tập, Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung; bà Võ Thị Mỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung; bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp; ông Ngô Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT An Giang cùng lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung, lãnh đạo các xã, thị trấn và 26 hộ dân.

Trong đó, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tài trợ 21 căn, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 5 căn. Các căn nhà được xây dựng theo chuẩn nhà cấp 4, nền lót gạch men, mái lợp tôn…, mỗi căn trị giá từ 73 – 175 triệu đồng, Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp và An Giang tài trợ 50 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo huyện Lai Vung, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung, nhà tài trợ và chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã chúc mừng các gia đình có nơi ở ổn định và mong muốn các gia đình chí thú làm ăn, vượt qua khó khăn, chăm lo phát triển kinh tế. Dịp này, Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Đồng Tháp và An Giang tặng cho mỗi hộ 1 phần quà phục vụ sinh hoạt gia đình.

Việc trao nhà Đại đoàn kết là việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực, giúp hộ khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới, giúp các xã trong huyện Lai Vung hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới.

CÔNG ĐOÀN-H.M