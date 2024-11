Công ty XSKT Đồng Tháp trao 20 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 15-11-2024 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lấp Vò tổ chức lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết do Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tài trợ , cho 20 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã Vĩnh Thạnh, Hội An Đông, Tân Khánh Trung, Long Hưng A, Định Yên, Long Hưng B, Bình Thạnh Trung, Mỹ An Hưng B và thị trấn Lấp Vò.