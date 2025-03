Cột mốc mới trong cuộc đua điện toán lượng tử toàn cầu

Sơ đồ mô phỏng "Zuchongzhi 3.0". Ảnh : USTC

Theo THX, "Zuchongzhi 3.0" do các nhà vật lý lượng tử Trung Quốc là Pan Jianwei, Zhu Xiaobo và Peng Chengzhi phát triển. Thiết bị này có vẻ khá giống với chip Willow của Google và có cùng số lượng 105 qubit. Tuy nhiên, chiếc máy tính này có tới 182 bộ ghép nối, có khả năng xử lý các tác vụ lấy mẫu mạch ngẫu nhiên lượng tử với tốc độ nhanh hơn 1.000 tỷ lần so với siêu máy tính mạnh nhất thế giới và nhanh hơn 1 triệu lần so với kết quả mới nhất được Google công bố trên tạp chí Nature vào tháng 10-2024.

Nhà vật lý lượng tử người Trung Quốc Chu Hiểu Ba (bìa ​​trái) thảo luận với sinh viên tại một phòng thí nghiệm ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX

Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Physical Review Letters, nhận được khen ngợi từ một số chuyên gia và được coi là hình mẫu cho một máy tính lượng tử siêu dẫn mới.

Theo China.org, cột mốc này không chỉ xác nhận tính khả thi của điện toán lượng tử mà còn đóng vai trò là chỉ báo trực tiếp về sức mạnh nghiên cứu của một quốc gia trong lĩnh vực này. Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia đi đầu thế giới trong nghiên cứu máy tính lượng tử, mỗi quốc gia đều đạt được những tiến bộ đột phá.

Qubit, hay bit lượng tử, là đơn vị thông tin cơ bản được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong điện toán lượng tử. Có thể hiểu qubit trong điện toán lượng tử giống như bit truyền thống trong máy tính cổ điển dùng để mã hóa thông tin dưới dạng nhị phân.

KHÁNH HƯNG