Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I năm tài chính 2026

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 (kỳ kế toán từ 1-7-2025 đến 30-9-2025) với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, khẳng định hiệu quả của chiến lược tăng trưởng bền vững cộng hưởng cùng sự phục hồi mạnh mẽ của ngành xây dựng.

Theo đó, trong quý này, Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu thuần đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 322 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ 2020, tăng 56,7% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp đạt 4,32%, tương đương cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực như trên phản ánh năng lực quản trị chi phí, tối ưu vận hành của Coteccons trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn chịu áp lực từ giá nguyên vật liệu, nhân công và cạnh tranh gay gắt.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 216,7% so với cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 3,95%, mức cao nhất trong 21 quý gần đây.

Coteccons cũng vừa được vinh danh trong danh sách 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2025 (PROFIT500) do Vietnam Report và VietnamNet nghiên cứu và tổ chức. Năm nay, Coteccons tăng 53 bậc trong bảng xếp hạng, minh chứng rõ nét cho tốc độ tăng trưởng vượt trội của công ty.

VÂN TRANG