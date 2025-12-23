VietinBank triển khai chương trình “Tết phát lộc – Tài khoản phát tài” dành cho doanh nghiệp

Hướng tới dịp Tết Nguyên đán 2026, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi “Tết phát lộc – Tài khoản phát tài” dành cho khách hàng doanh nghiệp (DN), như một lời chúc đầu năm mới may mắn, hanh thông và thịnh vượng gửi tới cộng đồng DN trên cả nước.

Chương trình tập trung vào các gói tài khoản doanh nghiệp với nhiều ưu đãi thiết thực, giúp DN tối ưu chi phí vận hành, linh hoạt dòng tiền và tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, mở rộng hoạt động trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của chương trình là bộ tài khoản số đẹp phong thủy, gắn với các con số mang ý nghĩa tài lộc, may mắn. Đây được xem như “lộc đầu năm” được nhiều DN lựa chọn, với kỳ vọng mở ra một hành trình tài chính thuận lợi, suôn sẻ trong năm 2026.

Song song đó, VietinBank triển khai các gói tài khoản ưu đãi phí vượt trội. Khi đăng ký gói phù hợp, DN có thể được miễn tới 100% nhiều loại phí giao dịch thiết yếu như: mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn, chuyển tiền nội địa VND, phí duy trì và giao dịch trực tuyến trên VietinBank eFAST, chuyển tiền ngoại tệ, chuyển tiền biên mậu và dịch vụ QRPay.

Chương trình hiện cung cấp 7 gói tài khoản được thiết kế theo từng nhu cầu và quy mô DN, gồm: VietinBank – Ngân hàng giao dịch của tôi, V-MSME, V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI và V-Capital. Các gói phù hợp từ DN mới thành lập, DN vừa và nhỏ, đến DN lớn và DN FDI, đồng thời là giải pháp tài chính hiệu quả cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

VietinBank kỳ vọng chương trình “Tết phát lộc – Tài khoản phát tài” sẽ góp phần mang đến khởi đầu thuận lợi và lan tỏa tinh thần thịnh vượng cho cộng đồng doanh nghiệp trong năm mới 2026.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại các chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Hotline khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886.

ĐÌNH DƯ