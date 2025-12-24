PV GAS chủ động đảm bảo nguồn cung khí thiên nhiên năm 2026, tạo đà bứt phá tăng trưởng cho kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao cho giai đoạn 2026–2030, việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định nguồn cung và duy trì nhịp độ phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp khí của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

PV GAS đã hoàn chỉnh chuỗi cung ứng khí thiên nhiên bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt

Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, PV GAS đã cung cấp trên 193 tỷ m3 khí thiên nhiên, đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng (khí phục vụ cho sản xuất điện), an ninh lương thực (khí phục vụ sản xuất phân đạm), phát triển sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Hoạt động của PV GAS đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 114 nghìn tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động.

Năm 2025, PV GAS ghi nhận mốc doanh thu cao nhất trong lịch sử 35 năm hình thành và phát triển, nộp ngân sách Nhà nước trên 7,8 nghìn tỷ đồng cho thấy sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả điều hành được nâng lên một bước mới. Chi phí quản trị doanh nghiệp giảm 5%, trong khi doanh thu tăng 27%, cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác quản trị và tiết giảm chi phí.

Trước thực tế nguồn khí trong nước đang suy giảm tự nhiên, trong khi nhu cầu khí cho sản xuất điện và công nghiệp tiếp tục biến động mạnh theo mùa, theo diễn biến thời tiết và phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia, PV GAS xác định bảo đảm nguồn khí không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trụ cột trong hệ thống năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công thương tại Quyết định số 3506/QĐ-BCT ngày 1-12-2025, PV GAS đã xây dựng các kịch bản điều độ linh hoạt, tối ưu vận hành hệ thống khí, sẵn sàng điều chỉnh phương án cung cấp nhằm ưu tiên cho sản xuất điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải.

Đại diện lãnh đạo, người lao động PV GAS thực hiện nghi thức phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Bước sang năm 2026, bên cạnh việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào vận hành thương mại, PV GAS khẳng định năng lực và cam kết bảo đảm đủ nguồn khí cho các khách hàng hiện hữu, bao gồm các Nhà máy điện tại khu vực Đông Nam bộ (Bà Rịa, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4, BOT Phú Mỹ 2.2, BOT Phú Mỹ 3, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước 1), khu vực Tây Nam Bộ (Cà Mau 1, Cà Mau 2), các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và hệ thống khách hàng công nghiệp trọng điểm thông qua các đơn vị thành viên của PV GAS.

Trong trường hợp nguồn khí nội địa suy giảm, PV GAS sẵn sàng huy động khí thiên nhiên nhập khẩu thông qua Kho cảng LNG Thị Vải với công suất 1 triệu tấn/năm, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng. Việc chủ động kết hợp linh hoạt giữa khí nội địa và khí thiên nhiên nhập khẩu cho thấy năng lực điều hành ngày càng hoàn thiện của PV GAS trong điều kiện thị trường biến động.

Tập thể lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng PV GAS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung trước mắt, PV GAS đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng khí và LNG mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Các dự án trọng điểm như mở rộng kho LNG Thị Vải, phát triển các trung tâm LNG và LPG tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ, cùng với nâng cấp hệ thống cảng, đường ống và dịch vụ logistics đang được tập trung triển khai, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và đa dạng hóa thị trường.

PV GAS cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị thông qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tối ưu chi phí, tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư và M&A phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng mới, trong đó dự án sản xuất thử nghiệm hydro xanh dự kiến triển khai từ quý I-2026 là bước đi thể hiện quyết tâm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng sạch, phát thải carbon thấp.

Với tầm nhìn dài hạn, sự chủ động và năng lực điều hành đã được khẳng định, PV GAS không chỉ hướng tới hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, mà còn tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững của Petrovietnam và nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.