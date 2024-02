CSGT Đắk Nông chăm lo, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón tết

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông tặng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho người dân về quê đón tết

Những ngày này, hàng ngàn người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam như: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh... đã đổ về các tỉnh Tây Nguyên đông đúc. Tại cửa ngõ Tây Nguyên đoạn qua, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, dòng người mỗi ngày một đông, họ chở theo đồ đạc trên xe máy để về quê đón tết. Để đảm bảo an toàn giao thông và chăm lo, hỗ trợ cho người dân về quê an toàn, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp tết”.

Chuẩn bị nước suối, khăn lạnh và sữa cho người dân trên đường về quê đón tết

Theo đó, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông đã lập các tổ công tác trên đường Hồ Chí Minh, tổ chức hướng dẫn và tặng quà như: Nước suối, khăn lạnh, bánh mì, sữa... cho người dân. Tại đây, lực lượng công an đã đổi những chiếc mũ bảo hiểm cũ không đạt chuẩn và hỏng hóc lấy những chiếc mũ bảo hiểm mới, đảm bảo chất lượng, miễn phí cho người dân. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng kết hợp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ để nhắc nhở người dân.

Tặng quà cho người dân về quê đón tết

Những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của lực lượng Công an Đắk Nông đã làm nhiều người dân rất bất ngờ và cảm động. Anh Nguyễn Đình Trương (một người công tác tại TPHCM, quê ở tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Hôm nay, khi đi xe máy cùng người thân về quê đón tết, chúng tôi đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, được các anh chị công an mời vào nhận những món quà như khăn lạnh, nước uống, bánh kẹo và đổi mũ bảo hiểm cũ không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm mới, chất lượng. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, chương trình "Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp tết" được đơn vị tổ chức từ nhiều năm nay. Tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình đều cảm thấy vui mừng vì đã "đồng hành, tiếp sức" cùng người dân tham gia giao thông về quê an toàn, đón tết hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Đặc biệt, năm nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí các tổ tuần lưu vào ban ngày và ban đêm để hỗ trợ vá lốp và cung cấp xăng xe khi người dân gặp sự cố trên đường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ tốt nhất người dân về quê đón tết an toàn.

MAI CƯỜNG