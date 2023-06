CSGT đưa học sinh gãy tay tới điểm thi tốt nghiệp THPT

Sáng 28-6, cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã túc trực tại các tuyến đường, giao lộ, trước các điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh.

Ghi nhận tại khu vực điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh), từ sáng sớm có khá đông lực lượng chức năng như: bảo vệ dân phố; Công an phường; Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM; Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh… túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe ở vị trí chờ đón con, em là thí sinh dự thi một cách gọn gàng, an toàn.

Hầu hết các tuyến đường tại đây đều không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe diễn ra. Lực lượng chức năng còn bố trí cán bộ chiến sĩ tặng nước suối, khăn lạnh cho các em thí sinh.

Tại điểm thi Trường THCS Colette (đường Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3) và Trường THPT Hùng Vương (phường 12, quận 5), lực lượng Công an TPHCM từ sáng sớm đã có mặt khá đông lực lượng chức năng để làm tốt công tác phân luồng giao thông; hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe ở vị trí chờ đón con, em… Ở nhiều điểm thi khác ở các quận huyện, TP Thủ Đức cũng tương tự.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an TPHCM còn hỗ trợ đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn tới trường thi trong các ngày thi. Điển hình, em Nguyễn Quách Phú Tài (sinh năm 2005, là học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Túc) có cha bị tai nạn mất sớm từ khi em còn nhỏ. Trong lúc em Tài đi học thì bị tai nạn giao thông, dẫn tới gãy tay. Em Tài không thể viết bài thi được và phải nhờ cán bộ coi thi viết bài hộ.

Biết được trường hợp trên, Đại úy Phan Thành Nghĩa (Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc) đã đăng ký tình nguyện hỗ trợ đưa đón em Tài trong 2 ngày thi. Đồng thời, Trạm cũng tặng em 3 triệu đồng để hỗ trợ, động viên em vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo công tác an ninh trật tự ở 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng, duy trì giao thông thông thoáng, an toàn, lực lượng công an huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo mật an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in, sao đề, vận chuyển đến công tác chấm thi; phân công cán bộ công an bảo vệ các điểm thi, cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế.

* Cùng ngày, Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Cư M’gar đã hỗ trợ một nam sinh đi nhầm điểm thi đến điểm thi kịp thời.

Theo Đại úy Lê Ngọc Cao Sang, Cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Cư M’gar, trước thời gian trường đóng cổng khoảng 10 phút, để chuẩn bị thi môn Ngữ văn, một nam sinh hoảng hốt, lúng túng trình bày việc đến nhầm điểm thi.

Theo nam sinh này điểm thi của em là trường THPT Lê Hữu Trác nhưng em đã đến nhầm điểm thi ở trường THPT Cư M’gar (cách nhau hơn 1km).

Lúc này, anh Sang đã dùng xe chuyên dụng để chở em này đến đúng điểm thi trước giờ trường đóng cửa.

Cũng theo Đại úy Sang, trong kỳ thi năm nay, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar đã chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Do đó, Đội CSGT-Trật tự huyện đã bố trí 4 cán bộ, chiến sĩ ứng trực để hướng dẫn, điều tiết giao thông và hỗ trợ khi có sự cố bất thường xảy ra.