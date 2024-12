CSGT TPHCM căng mình điều tiết giao thông đêm Giáng sinh

Từ đầu giờ chiều 24-12, nhiều cán bộ thuộc Công an TPHCM túc trực điều tiết giao thông các khu vực nhà thờ, xóm đạo, tuyến đường trung tâm TPHCM, nhằm đảm an toàn, tạo điều kiện cho người dân vui chơi trong đêm Giáng sinh.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông đêm Giáng sinh. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí 100% lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) cho người dân trong dịp lễ Giáng sinh 2024, đặc biệt trong đêm 24-12.

Người dân đổ về trung tâm TPHCM để vui chơi đêm Giáng sinh. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Từ chiều cùng ngày, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, rất đông người dân tập trung về các nhà thờ, xóm đạo, khu vực trung tâm TPHCM để vui lễ Giáng sinh. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách nước ngoài đến vui chơi, chụp ảnh.

Ở khuôn viên Nhà thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quận 1) tấp nập người đi chơi Giáng sinh. Hàng trăm xe máy, ô tô xếp hàng dài nối đuôi nhau. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, quay phim, chụp ảnh liên tục.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1985, ngụ TP Thủ Đức) cho biết, không khí Giáng sinh năm nay rộn ràng, nhộn nhịp, ông cùng vợ con tới Nhà thờ Đức Bà cầu nguyện và chụp ảnh kỷ niệm.



Nhà thờ Tân Định tối 24-12. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Cách Nhà thờ Đức Bà khoảng vài trăm mét, tòa nhà Dimond Plaza trang trí đèn rực rỡ. Hàng trăm người bất chấp đông đúc, kẹt xe, cố gắng tìm cho mình một góc ít người nhất để vui chơi, chụp ảnh.

Theo Công an TPHCM, từ đầu tháng 12-2024 tới nay, các đội CSGT của Phòng CSGT (PC08) phụ trách khu vực các tuyến đường trung tâm, khu xóm đạo đã cùng cảnh sát hình sự, bảo vệ dân phố... có mặt để đảm bảo ANTT, ATGT.

Ngoài ra, trinh sát hình sự hóa trang mặc thường phục tuần tra ở các khu vực người dân tụ về đông đúc để vui chơi trước, trong và sau lễ Giáng Sinh, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Giao thông nhiều tuyến đường ùn ứ trong đêm Giáng sinh. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Khu vực Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo PC08 cho biết, như mọi năm, từ đầu tháng 12-2024, đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm khẩn trương rà soát các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đơn vị huy động 100% CSGT của các đội, trạm tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn cho người dân, tạo điều kiện cho người dân vui chơi Noel, đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông đêm Giáng sinh ở quận 1. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Phòng cũng lên phương án tăng cường bố trí lực lượng các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm và Nhà thờ Đức Bà, như: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Trỗi… để phân luồng, điều hòa giao thông.

Đồng thời, hàng rào chắn và biển báo hiệu cũng được chuẩn bị, khi cần sẽ bố trí để phân luồng, nắn dòng lưu thông nhằm điều tiết hợp lý trước áp lực phương tiện.

CSGT TPHCM căng mình điều tiết giao thông trong đêm Giáng sinh ở quận 1. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng tại các xóm đạo, nhà thờ... trên địa bàn từ cách đây 3 tuần, để đảm bảo cho người dân vui chơi một cách an toàn, bình an.

Trưởng Công an TP Thủ Đức nhấn mạnh, đơn vị kiên quyết xử lý các hành vi dẫn tới tai nạn giao thông; kiểm tra, xử lý thanh thiếu niên sử dụng máy thay đổi kết cấu… lưu thông trên tuyến, nhằm chủ động phòng ngừa tụ tập, đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Song song, tuần tra kịp thời phòng chống ngăn chặn các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp ở khu vực đông người.

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU