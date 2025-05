Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, cuốn hồi ký Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do đến người chữa lành , tái hiện hành trình phi thường của một con người vượt qua nghịch cảnh để phụng sự nhân loại.

Cuốn hồi ký chữa lành của chiến binh tự do

Cuốn hồi ký Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do đến người chữa lành kể lại hành trình cảm động và đầy cảm hứng ấy. Tác phẩm được viết bởi Cha Michael cùng người bạn thân thiết Stephen Karakashian, người đã đồng hành, lắng nghe và giúp ông hoàn thiện từng trang bản thảo với sự trân trọng và thấu hiểu sâu sắc. Qua đó, cuốn sách không chỉ ghi lại hành trình đấu tranh cho công lý mà còn là quá trình chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh chữa lành, từ bản thân đến cộng đồng.

Tác phẩm gồm bốn phần chính, lần lượt tái hiện hành trình đau thương và phục sinh của Cha Michael: từ vụ đánh bom tàn khốc và hậu quả nặng nề, đến quá trình ông tiếp tục đấu tranh như một chiến binh tự do, rồi chuyển mình thành người chữa lành, và cuối cùng là sứ mệnh toàn cầu vì hòa giải và nhân ái. Những phần này không chỉ ghi lại biến cố cá nhân mà còn lồng ghép lịch sử đấu tranh của Nam Phi và khát vọng hàn gắn con người trên toàn thế giới.

Sinh ra tại New Zealand, Cha Michael đến Nam Phi giữa lúc chủ nghĩa Apartheid lan rộng. Ông kiên quyết lên tiếng phản đối bất công dù bị trục xuất. Không trở về quê hương, ông tiếp tục đấu tranh từ Lesotho và Zimbabwe. Biến cố lớn xảy ra khi ông bị mất hai tay và một mắt do bom thư. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, ông đã sáng lập Viện Chữa lành ký ức, giúp những người chịu tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực tìm lại sự bình an nội tâm.

Như chính tác giả từng viết: “Nếu không chữa lành những trái tim tan vỡ, chúng ta sẽ không thể hy vọng tạo ra một xã hội công bằng và bền vững, nơi mọi người đều có chỗ đứng, bởi những nạn nhân của quá khứ có thể dễ dàng trở thành những kẻ bạo hành trong tương lai”.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà cuốn sách truyền tải: dù cuộc đời có chất chứa bao nhiêu mất mát, thì dưới ánh sáng của đức tin, lòng kiên cường, sự bao dung và yêu thương, con người vẫn có thể vượt qua tất cả. Ai trong chúng ta cũng có thể là một “chiến binh” trong hành trình sống, và hơn thế, là người chữa lành, mang hy vọng, tinh thần lạc quan và lòng nhân ái đến với thế giới, hướng tới một cuộc sống công bằng, bác ái và hạnh phúc.

MAI AN