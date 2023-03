Cương quyết xử lý cán bộ yếu, thiếu trách nhiệm

Ngày 30-3, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 tổ chức hội nghị lần thứ 12 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ghi nhận, sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, quận 12 đã có sự phát triển rất tốt. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, sức bật nội tại và năng lực lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 12 các thời kỳ, cùng sự đồng lòng, góp sức của người dân.

Về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 12, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị, UBND quận hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của nửa đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân có nhiều tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được nâng lên. Các phong trào cách mạng được tăng cường.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, để xây dựng quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu góp ý, trước tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp khó khăn, quận 12 phải chủ động, chia sẻ với thành phố để chăm lo cho người dân, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Quận đang hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị, là đơn vị dự toán, quận cần chủ động đề xuất chủ trương, chính sách, dự án đầu tư và đeo bám mạnh mẽ để thực hiện. Đồng thời đề xuất chủ trương, tạo nguồn lực phát triển từ các công sản do thành phố quản lý. Đối với những khu đất trống, không quy hoạch làm nhà ở mà đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ để làm nền tảng cho phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xem xét đề cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nói phải đi đôi với làm. Hiện nay một số cán bộ nói tốt nhưng kết quả công việc mang lại không tương xứng, công việc đã giao nhưng không chuyển động. Đồng thời cần mạnh dạn, cương quyết xử lý cán bộ yếu, thiếu trách nhiệm.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân trong nửa nhiệm kỳ, Bí thư Quận ủy Quận 12 Trần Hoàng Danh cho biết, quận 12 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu là công tác đảng viên đã kết nạp được 596 đảng viên, đạt tỷ lệ 56,9%. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 9.308 đảng viên, tăng 641 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, Đảng bộ quận cũng xóa tên 32 đảng viên do giảm sút ý chí chiến đấu.

Báo cáo của UBND quận 12 sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, tình hình kinh tế -xã hội phục hồi, phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước được 6.587 tỷ đồng, đạt 104,99% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ. Có 9.273 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2.983 doanh nghiệp, tỷ lệ tăng 47,42% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký mới 54.663 tỷ đồng, tăng 17.881 tỷ đồng, tăng 32,71%.