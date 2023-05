Cứu 4 người trên sà lan chở đá chìm ngoài cửa biển Kiên Giang

Chiều 25-5, tin từ Bộ Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu (đóng tại huyện An Minh) đã kịp thời cứu 4 người trên 1 sà lan chở đá bị chìm gần cửa biển, đưa vào bờ an toàn.

Chiếc sà lan số hiệu AG-91701 bị chìm do thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển. Trên tàu chở theo 3 người khác, trong đó có 1 phụ nữ. Sà lan đang trên hành trình chở 200 tấn đá xây dựng từ An Giang đi Cà Mau thì gặp thời tiết mưa lớn kèm theo giông lốc nên bị chìm gần cửa biển Vàm Kim Quy (thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Trước đó vào chiều 24-5, sau khi nhận tin báo có sà lan gặp nạn từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Kim Quy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trưng dụng tàu cá của ông Đặng Văn Hồng (là ngư dân địa phương) ra ứng cứu. Sau hơn 2 giờ cứu hộ, cứu nạn, các chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Kim Quy đã đưa được cả 4 nạn nhân lên tàu, đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe, tinh thần của 4 nạn nhân đều ổn định.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Kim Quy đã thông báo sự việc cho chủ sà lan bị chìm ở tỉnh An Giang và đang tìm cách trục vớt sà lan cùng 200 tấn đá.