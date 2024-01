Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Tôi phong độ thế này thì làm sao có nhục hình!

Sáng 5-1, tiếp tục ngày thứ 3 phiên xét xử 38 bị cáo trong "đại án" Công ty Việt Á, sau khi xét hỏi những bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (viện kiểm sát) tham gia xét hỏi các bị cáo.

Khi được yêu cầu khai báo, làm rõ một số nội dung, ông Chu Ngọc Anh tiếp tục thừa nhận hành vi sai phạm với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Bộ KH-CN, là người đại diện chủ sở hữu kết quả đề tài nghiên cứu kit test. Ông còn nói, trách nhiệm trong sai phạm này có liên quan ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN) vì ông Tạc là thứ trưởng phụ trách.

Bị cáo Chu Ngọc Anh tại phiên tòa

Đến đây, đại diện viện kiểm sát đề nghị ông Chu Ngọc Anh cho biết, trong quá trình điều tra, có bị bức cung, nhục hình, ép cung hay không?

Trước bục khai báo, ông Chu Ngọc Anh giơ 2 tay, nói: “Mọi người thấy tinh thần tôi tốt thế này, vẫn phong độ thế này thì làm sao có nhục hình”.

Viện kiểm sát tiếp tục đề nghị bị cáo cho biết việc nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt, nhưng sau đó khoảng 1 tháng mới phát hiện ra - khi dọn đồ sang UBND TP Hà Nội. Thêm nữa, từ khi biết túi quà của Phan Quốc Việt có tiền USD, nhưng làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo lại mang nộp tiền VNĐ, do đó cần làm rõ số USD kia ở đâu?

Bị cáo Chu Ngọc Anh cho biết, do vẫn nghĩ trong túi quà chỉ là bộ kit test mà Việt muốn giới thiệu, không nghĩ trong túi có tiền nên không để ý. Vì mới nhận nhiệm vụ tại TP Hà Nội, chưa có phòng làm việc cụ thể nên nhờ anh em mang về cất túi quà, chưa kịp mang số tiền đó đi trả lại cho Việt thì “lên đường thực hiện trách nhiệm hình sự” - lời ông Ngọc Anh. Cho tới bây giờ, bị cáo vẫn chưa tìm được túi quà có chứa tiền USD mà Phan Quốc Việt đưa.

Trước đó, đại diện viện kiểm sát yêu cầu bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) cho biết về việc thống nhất chiết khấu trong quá trình bán kit test cho các đơn vị y tế và các trung tâm kiểm soát bệnh tật trong cả nước? Việt khai, thường chiết khấu từ 5 đến 20% tùy khách hàng và dựa vào 3 tiêu chí để trích hoa hồng, gồm: Công sức chống dịch, loại hợp đồng, chủng loại hàng hóa.

Khi chuyển tiền chiết khấu, Công ty Việt Á ghi nội dung "nhờ thanh toán tiền mua hàng". Đại diện viện kiểm sát hỏi lý do không ghi rõ là chiết khấu, Việt trình bày: "Đây là chia sẻ lợi nhuận, không muốn ghi rõ vì nhạy cảm".

Quang cảnh phiên tòa

Đối với đề tài kit test phối hợp Học viện Quân y, bị cáo Việt thừa nhận dùng kinh phí của nhà nước nên đây là tài sản thuộc về nhà nước. Đại diện viện kiểm sát hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo với ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Nguyễn Huỳnh (thư ký ông Long), Việt khai quen 2 ông này tại một sự kiện ở TPHCM năm 2017.

"Lý do bị cáo nhiều lần nhờ bị cáo Long tác động, chi tiền cho bị cáo Long nhưng lại thông qua Nguyễn Huỳnh mà không trao đổi trực tiếp?", đại diện viện kiểm sát chất vấn. Việt khai, trước đó mình có cuộc gặp với ông Long, thống nhất mọi việc đều qua Huỳnh bởi có một số lý do nhạy cảm. Việt không nhớ lý do nhạy cảm là gì nên viện kiểm sát đọc lại lời khai cho Việt nghe “vì lý do mâu thuẫn giữa ông Long và người tiền nhiệm nên mọi việc đều thông qua Huỳnh”.

Trả lời về số tiền Công ty Việt Á đưa bị cáo Phạm Công Tạc, Phan Quốc Việt khai chi cho ông này 50.000 USD. Về nguồn tiền, Việt cho hay tự đổi USD và trong chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, bị cáo giao Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) mấy trăm nghìn USD, khi Việt cần thì lấy.

Phan Quốc Việt khai đưa tiền cho ông Phạm Công Tạc hồi giữa năm 2021 nhằm cảm ơn cựu Thứ trưởng trong thời gian thực hiện đề tài đã nhiệt tình giúp đỡ. Đối với CDC Bắc Giang, Việt khai, Công ty Phan Anh là đại lý, họ phải thanh toán trước, Công ty Việt Á chiết khấu lại cho công ty này 15-40%. "Bị cáo thỏa thuận rõ với Công ty Phan Anh về chi phần trăm, còn chăm sóc các lãnh đạo địa phương như nào là việc của Công ty Phan Anh", Việt trình bày.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long) khẳng định lời khai của Phan Quốc Việt là chính xác. Huỳnh cho biết thêm, bản thân có nhận 4 tỷ đồng từ Việt và 2,25 triệu USD từ Việt rồi đưa cho ông Nguyễn Thanh Long trong các lần vào cuối tháng 12-2020, đầu tháng 2-2021 và đầu tháng 11-2021. “Việt chuyển tiền cảm ơn lần thứ nhất, còn 2 lần sau anh Long có nhờ bị cáo nhắn lại cho Việt vì đang cần tiền để giải quyết công việc”, bị cáo Nguyễn Huỳnh khai nhận.

ĐỖ TRUNG