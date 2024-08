Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từng được tặng quà sinh nhật 1 tỷ đồng

Từ năm 2015-2017, Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh) đến gặp bị can Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) vào các dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm. Lúc đi, Tuynh thường mang theo túi quà đựng rượu, hộp trà kèm theo phong bì đựng 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, tổng cộng Tuynh đã đưa cho bị can Quỳnh 1 tỷ đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị truy tố 13 bị can liên quan, trong đó có các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hành vi nhận hối lộ của cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thông qua các bị can liên quan.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2013-2019, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC) đến phòng làm việc của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh để biếu quà. Vào các dịp lễ, tết, bị can Nhàn gặp ông Quỳnh và cảm ơn số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng. Tặng quà cho đến lúc ông Quỳnh gần về hưu.

Trong vụ án, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cùng bị cáo buộc nhận hối lộ, với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bị can Nguyễn Tử Quỳnh khi bị bắt giam

Theo tài liệu điều tra, năm 2013, bị can Nguyễn Tử Quỳnh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phụ trách mảng văn xã, sau đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm này, các bị can thuộc Công ty Sông Hồng và Công ty AIC thỏa thuận chia nhau đấu thầu 6 gói thầu tại các bệnh viện trong tỉnh Bắc Ninh và được chia đều cho 2 doanh nghiệp. Quá trình đấu thầu, các bị can đã dùng thủ đoạn trái pháp luật, dùng công ty "quân xanh" để thông thầu, nâng giá. Cuối cùng, toàn bộ 6 gói thầu đều được bàn giao cho 2 doanh nghiệp trên, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, năm 2013, Công ty Sông Hồng đã biếu bị can Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Nhận được quà, bị can Tuynh mang đến gặp bị can Nguyễn Tử Quỳnh tại phòng làm việc, nhưng bị can Quỳnh từ chối nhận vì ngại. Tuy vậy, từ năm 2015-2017, bị can Tuynh tiếp tục đến gặp bị can Quỳnh vào các dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm. Lúc đi, Tuynh thường mang theo túi quà đựng rượu, hộp trà kèm theo phong bì đựng 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, tổng cộng Tuynh đã đưa cho bị can Quỳnh 1 tỷ đồng.

Đến khi Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu, giai đoạn 2013-2019, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục đến phòng làm việc của cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh để biếu quà. Theo điều tra, vào các dịp lễ, tết, bị can Nhàn gặp bị can Nguyễn Tử Quỳnh và cảm ơn số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Lần đưa quà đầu tiên diễn ra cuối năm 2013, khi đó, bị can Nhàn đến gặp cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại phòng làm việc, biếu túi quà bên trong có 300 triệu đồng. Lần thứ 2 vào Tết Nguyên đán năm 2014, Nhàn tặng túi quà bên trong có 300 triệu đồng...

Dịp sinh nhật Quỳnh năm 2018, Nhàn tặng món quà là số tiền 1 tỷ đồng. Hay như vào tháng 10-2019, khi bị can Nguyễn Tử Quỳnh chuẩn bị nghỉ hưu, Nhàn vẫn đến phòng làm việc đưa thêm 500 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Quốc Chung (cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh, sau đó giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) khai, thời điểm xảy ra vụ án, với vai trò là Giám đốc Sở KH-ĐT, được giao phụ trách tổng hợp phương án phân bổ vốn ngân sách, vốn cho các dự án theo nhu cầu của các sở, ngành trong tỉnh và báo cáo UBND.

Quá trình thẩm định các gói thầu, bị can Trần Văn Tuynh từng gặp ông Nguyễn Quốc Chung để trao đổi với nội dung đã báo cáo và được các lãnh đạo Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý tạo điều kiện cho nhóm Công ty Sông Hồng tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu.

Quá trình thực hiện thẩm định, ông Nguyễn Quốc Chung không được ai chỉ đạo, không tiếp xúc, làm việc hoặc có quan hệ quen biết với cá nhân nào trong nhóm Công ty Sông Hồng hoặc Công ty AIC và cũng không nhận lợi ích vật chất từ các doanh nghiệp trúng thầu.

Do đó, cơ quan điều tra xác định, các cá nhân tại Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh không được ai chỉ đạo, không tiếp xúc, làm việc với ai trong nhóm Công ty Sông Hồng hoặc nhóm Công ty AIC. Các cá nhân tại Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng không thông đồng hoặc hưởng lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đề nghị xử lý về mặt Đảng và xử lý hành chính đối với các cá nhân tại Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh.

ĐỖ TRUNG