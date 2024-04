Cứu hộ biển ở Đà Nẵng: Tiến đến sự chuyên nghiệp

TP Đà Nẵng duy trì hội thi diễn ra thường niên và quy mô hơn

Cứu hộ viên quốc tế sẽ tranh tài ở biển Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hội thi cứu hộ biển Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 27-4 tại công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đối tượng tham gia là nhân viên của các Đội cứu nạn tại các địa phương ven biển, các resort, khách sạn, đội tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn bờ biển trong và ngoài nước đã được huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ.

Vận động viên tham gia phần thi cướp cờ

Hội thi sẽ có các nội dung gồm thi bơi tiếp sức (3x300m), thi bơi ván cứu hộ tiếp sức (3x300m), cướp cờ, bơi ván cứu nạn nhân, người sắt (chạy 200m, bơi tự do 300m, bơi ván lướt 300m, chạy 200m).

Để tham gia những nội dung này, theo Ban quản lý, bên cạnh việc chấp hành những điều lệ của cuộc thi, các vận động viên phải cam kết đảm bảo đủ sức khỏe thi đấu; có kỹ năng tốt trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn; không mắc các bệnh tim, huyết áp và các bệnh khác ảnh hưởng bởi các hoạt động mạnh của cơ thể.

Đặc biệt, người tham gia nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ” giành thành tích cao trong thi đấu và nói không với các biểu hiện tiêu cực.

Tính đến ngày 4-4, hội thi xác nhận sẽ có 7 đội trong nước đến từ Hội An, Nha Trang, Huế, Vũng Tàu, Tuy Hòa, Đồng Hới, Đà Nẵng và 2 đội nước ngoài gồm Australia, Myanmar tham dự.

Lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn

Theo ghi nhận, dọc các bãi biển Đà Nẵng, bất kể nắng hay mưa đều bắt gặp hình ảnh những nhân viên của đội cứu hộ, cứu nạn làm việc. Trong trang phục áo đỏ quần vàng, họ khởi đầu công việc lúc hừng đông bằng cách bơi ra khơi cắm cờ tại những vùng có ao xoáy, sau đó trở vào bờ đứng trông chừng cho khách tắm biển.

Lực lượng cứu hộ luôn túc trực tại các bãi biển Đà Nẵng

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, hiện tại Đà Nẵng đã bắt đầu mùa cao điểm du lịch biển. Lượng khách tham quan tắm biển tại các bãi biển công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng mạnh.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển, Ban quản lý tăng cường 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm và duy trì tuần tra từ khung giờ trực: mùa hè từ 4 giờ 30 phút – 19 giờ hằng ngày. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động tại 2 bãi tắm đêm từ 19 đến 22 giờ tại khu vực bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông và khu vực Bãi biển đêm Mỹ An - nơi có đủ điều kiện về ánh sáng, nhân viên cứu hộ trực đảm bảo an toàn. Trong quý 1-2024, Đội cứu nạn đã tăng cường công tác trực cứu nạn đảm bảo an toàn trong dịp lễ Tết Nguyên Đán và cứu vớt 22 trường hợp an toàn.

Đồng thời, triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo các loại như: khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực; tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của ban quản lý, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, gửi công văn đến các trường học, khách sạn ven biển nhằm tuyên truyền các nội dung khuyến cáo về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển...

Đội cứu hộ được tập huấn chuyên môn

Không chỉ vậy, Ban quản lý làm mới các trạm cứu hộ, trang bị thêm các phương tiện cứu hộ như: cano, ván lướt cứu hộ, hệ thống phao giới hạn an toàn,... Thường xuyên phối hợp với các chuyên gia Hiệp hội cứu hộ Úc tổ chức các lớp trao đổi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các Đội viên Đội cứu nạn và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Vì vậy, hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng là hoạt động để nhân viên cứu hộ trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cứu nạn – cứu hộ; qua đó góp phần lan tỏa hình thành thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng “an toàn – văn mình – hấp dẫn" thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.

XUÂN QUỲNH