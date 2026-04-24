Cứu sống bệnh nhi bị xoắn ruột hoại tử hồi tràng 60cm

Thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi 7 tuổi bị xoắn ruột hoại tử do túi thừa Meckel.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau khắp bụng, sốt kèm nôn ói nhiều, bụng chướng, không đi tiêu, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng và viêm phúc mạc. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, bác sĩ tiến hành hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau phẫu thuật bệnh nhi hồi phục tốt

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện một túi thừa Meckel nằm trên hồi tràng, cách gốc hồi manh tràng khoảng 70cm. Đầu túi thừa có đoạn phình to, từ túi thừa có dây dính vào thành bụng trước, ruột bị xoắn quanh nhiều vòng, gây hoại tử một đoạn hồi tràng 60cm.

Bác sĩ đã xử trí tháo xoắn, cắt đoạn ruột hoại tử có cả túi thừa, khâu nối lại ruột. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt, bắt đầu ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

BS.CKI. Lâm Thị Si Nết cho biết, túi thừa Meckel là bệnh lý bẩm sinh, thường không có biểu hiện rõ ràng, nhưng khi biến chứng có thể diễn tiến rất nhanh. Xoắn ruột do túi thừa Meckel là biến chứng cấp cứu, gây hoại tử ruột và nguy hiểm đến tính mạng.

TUẤN QUANG