Samsung Knox đạt chứng nhận Common Criteria cho màn hình

Chứng nhận Common Criteria (CC) xác thực các tính năng bảo mật cốt lõi của Samsung Knox, bao gồm giám sát hệ thống và chặn các trang web lừa đảo, qua đó Samsung hướng tới xây dựng một môi trường bảo mật đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị hiển thị…

Chứng nhận Common Criteria là tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu.

Chứng nhận CC là tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu, được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm công nghệ trong việc bảo vệ dữ liệu. Tiêu chuẩn này thiết lập một khung đánh giá thống nhất, tích hợp các tiêu chí từ nhiều quốc gia và cho phép công nhận lẫn nhau trên phạm vi quốc tế. Kể từ năm 2015, Samsung liên tục đạt chứng nhận CC cho các sản phẩm mới, qua đó khẳng định độ tin cậy của công nghệ bảo mật. Với thành tựu mới nhất, Samsung trở thành nhà sản xuất đầu tiên đạt chứng nhận CC trên cả TV thông minh và màn hình.

“Màn hình kết nối dần đóng vai trò trung tâm trong công việc và đời sống, khiến bảo mật được kiểm chứng trở thành yếu tố thiết yếu,” ông Taeyong Son, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Màn hình hiển thị (VD) của Samsung Electronics, chia sẻ. “Với việc Samsung Knox được chứng nhận trên cả TV và màn hình, chúng tôi mang đến trải nghiệm bảo mật nhất quán trên toàn bộ danh mục sản phẩm.”

Chứng nhận CC nhấn mạnh ba tính năng bảo mật cốt lõi của Samsung Knox: Giám sát toàn vẹn hệ thống (System Integrity Monitor – SIM): Theo dõi hệ thống theo thời gian thực nhằm đảm bảo tính toàn vẹn. Bảo mật trình duyệt web (Web Browser Security – WBS): Chặn các trang web lừa đảo, bảo vệ người dùng khi truy cập internet. Ngăn chặn thực thi trái phép (Unauthorized Execution Prevention – UEP): Xác thực chữ ký số để ngăn chặn các hành vi truy cập và thực thi không hợp lệ.

Song song với việc mở rộng nền tảng bảo mật, Samsung cũng vừa giới thiệu thế hệ AI TV 2026 tại Việt Nam, tích hợp công nghệ Vision AI Companion trên toàn bộ danh mục từ Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED đến Crystal UHD. Các sản phẩm mới không chỉ nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn với công nghệ hiển thị tiên tiến, mà còn đưa TV trở thành “trợ lý AI” thông minh, có khả năng cá nhân hóa và kết nối sâu hơn với hệ sinh thái nhà thông minh. Dòng Samsung AI TV 2026 với giá bán: Micro RGB từ 33.900.000 đồng, OLED từ 33.900.000 đồng, Neo QLED từ 19.900.000 đồng, Mini LED từ 10.900.000 đồng, Crystal UHD từ 9.400.000 đồng, The Frame từ 23.900.000 đồng… cùng nhiều khuyến mãi khác.

KIM THANH