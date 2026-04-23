TPHCM: Khoảng 50.000 học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Chiều 23-4, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết hiện hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đã ghi nhận khoảng 50.000 học sinh đăng ký nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến diễn ra trong 2 ngày (ngày 1 và 2-6). Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập (hệ thường). Đồng thời, có thể đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp chuyên tại 4 trường chuyên hoặc 3 nguyện vọng vào lớp tích hợp tại 10 trường THPT có tuyển sinh loại hình này.

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp THCS tại TPHCM được đăng ký thêm 2 nguyện vọng vào lớp chuyên Anh theo đề án tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Riêng với học sinh các tỉnh, thành khác có nhu cầu dự thi vào trường chuyên tại TPHCM, hồ sơ đăng ký sẽ nộp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường THPT. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đến trước 17 giờ ngày 8-5. Việc điều chỉnh chỉ áp dụng đối với thứ tự hoặc lựa chọn nguyện vọng, không được bổ sung mới hoặc rút khỏi danh sách đã đăng ký.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Hồ Tấn Minh thông tin, toàn bộ công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đã được ngành giáo dục triển khai ngay từ đầu năm học. Năm học này, Sở yêu cầu các trường THPT không áp đặt tổ hợp môn. Thay vào đó, học sinh được quyền lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp. Việc trao quyền lựa chọn cho học sinh không chỉ giúp tăng tính chủ động trong học tập mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp sớm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

