Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 23 năm tù

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: YONHAP

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án trung tâm quận Seoul đã ra phán quyết đầu tiên xác nhận rằng việc ban bố thiết quân luật ngày 3-12-2024 cấu thành hành vi nổi loạn. Trước đó, nhóm công tố đặc biệt đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Han với các cáo buộc: tiếp tay cho kẻ cầm đầu vụ nổi loạn, giữ vai trò chủ chốt trong cuộc nổi loạn và khai man trước tòa.

Tòa cho rằng, với cương vị Thủ tướng, ông Han có nghĩa vụ hiến định phải kiềm chế việc tổng thống sử dụng quyền lực khẩn cấp một cách tùy tiện. Tòa án cũng xác định ông Han đã đồng thuận với các biện pháp như cắt điện và nước đối với các cơ quan truyền thông, những hành động mà tòa cho rằng tương đương với việc đảm nhiệm một vai trò then chốt trong cuộc nổi loạn.

Ông Han bác bỏ các cáo buộc của bên công tố, khẳng định rằng ông không ủng hộ cũng không tiếp tay cho việc áp đặt thiết quân luật. Trong lời nói sau cùng trước tòa, ông Han khẳng định “chưa bao giờ đồng ý với thiết quân luật và cũng không có ý định giúp thực hiện điều đó”, đồng thời cho biết dù ông đã cùng các thành viên nội các khác cố gắng thuyết phục tổng thống xem xét lại quyết định, nhưng “không có cách thực tế nào để ngăn chặn”. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ những lập luận này.

Phán quyết này được xem là một mốc tham chiếu quan trọng cho bản án sắp tới của tòa đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang đối mặt với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn.

KHÁNH MINH