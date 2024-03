Đa dạng cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 27-3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Điều hành phần tham luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhận xét, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng một cách toàn diện, chặt chẽ 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tất cả các nội dung được triển khai chặt chẽ. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã liên thông chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với thi hành Điều lệ Đảng.

Theo đồng chí, 5 năm qua, đã có nhiều phương thức, giải pháp, đề xuất nhiều công trình, phần việc, mô hình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn với nhiều nhiệm vụ đa dạng khác nhau của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung làm rõ những giải pháp, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các nội dung trong công tác xây dựng Đảng.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng

Tham luận tại hội nghị về công tác phối hợp cấp ủy địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng công an địa phương, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã ban hành 31 Nghị quyết, trong đó có 27 Nghị quyết chuyên đề về công tác công an, để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác được chuyên sâu, đảm bảo nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng thời phối hợp với các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức lãnh đạo, chỉ đạo công an các quận, huyện và thành phố đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là của các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng chung tay xây dựng lực lượng công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với sự phối hợp như vậy, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm đường phố trên địa bàn TPHCM giảm sâu.

Tương tự, trong công tác xây dựng Đảng, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng chú trọng chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự phường, xã, thị trấn gắn với quy hoạch cán bộ quân sự ở cơ sở.

Theo Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án 02 về xây dựng chi bộ quân sự phường, xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh gắn với quy hoạch cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 2016 – 2025. Định kỳ tham mưu sơ kết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện. Đến nay, 100% phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP đều có chi bộ quân sự, trong đó 310/312 chi bộ có chi ủy, đạt 99,35%. Các chi bộ quân sự luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; bảo đảm có chất lượng tốt và phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng trình bày tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Biến nội dung nghị quyết thành phong trào hành động của quần chúng

Trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Quận ủy quận 3 quan tâm đến việc thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân cho biết, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên, xây dựng, thảo luận chương trình hành động và ý thức tham gia nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên.

Thời gian qua, các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận luôn chủ động xây dựng kế hoạch học tập; tích cực trong việc tổ chức triển khai học tập nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của địa phương, đơn vị, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bí thư Quận uỷ quận 3 Nguyễn Thanh Xuân thông tin về các giải pháp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Để việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện được hiệu quả thì giai đoạn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phải được làm cho đến nơi đến chốn, đảm bảo trình tự. Do đó, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 xác định, người truyền đạt Nghị quyết đóng vai trò quyết định, là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết”, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cho biết. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo mời báo cáo viên là giảng viên cao cấp hoặc cán bộ lãnh đạo, quản lý có am hiểu chuyên môn, lĩnh vực, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết; đã tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ, đảng viên, việc học tập, tiếp thu hiệu quả, hứng thú, phấn khởi hơn.

Cùng với đó, để nghị quyết được triển khai trên thực tế, đòi hỏi nghị quyết đó phải đi vào cuộc sống, không chỉ từ truyền đạt trên bục giảng, mà phải biến thành phong trào hành động của quần chúng tại địa phương.

Đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Một trong những nội dung trong công tác xây dựng Đảng là công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân nhìn nhận, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã và sẽ trực tiếp góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Bởi nếu phát hiện đúng các vấn đề, đề xuất được các chính sách phù hợp sẽ tạo được sự đồng thuận lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân báo cáo về công tác giám sát, phản biện xã hội của hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng, mặc dù đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng rất khó thực hiện, công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai từ nhiều năm, nhưng quá trình thực hiện của các tổ chức chính trị xã hội vẫn lúng túng, nhất là ở cơ sở, từ chọn nội dung giám sát, các bước thực hiện, đề xuất sau giám sát.

Để khắc phục hạn chế, Hội LHPN tổ chức giám sát kết hợp đi thực tế, trao đổi, tọa đàm lắng nghe ý kiến của các đối tượng có liên quan nội dung giám sát. Điểm nổi bật năm 2023, trước khi giám sát, hội xây dựng phiếu khảo sát và gửi khảo sát rộng rãi về đánh giá của cán bộ, hội viên và người dân về nội dung sẽ giám sát, đồng thời kết hợp đi thực tế, xem xét các vấn đề có liên quan nội dung giám sát. Các cấp hội đã ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế phiếu khảo sát trên ứng dụng và chuyển qua điện thoại để người dân thuận tiện cho ý kiến, đồng thời có hình ảnh phản ánh hiện trạng, thực tế liên quan đến nội dung giám sát trước khi đi làm việc với các đơn vị được giám sát.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Cách làm này đã phát huy được việc lắng nghe ý kiến người dân, thêm thông tin, chất liệu thực tế cho các cuộc giám sát. Khi làm việc với UBND các quận huyện, hội đã giới thiệu thông tin những vấn đề khảo sát để chính quyền trao đổi rõ hơn. Đặc biệt việc ghi nhận hình ảnh đã giúp các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, giải quyết triệt để hơn”, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân thông tin.

VĂN MINH - THU HƯỜNG