Đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 106.189 nhà tạm, nhà dột nát

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, các mục tiêu của hoạt động mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức và phương thức tập hợp, vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vai trò nòng cốt để nhân dân là chủ, làm chủ.

Cùng với đó, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong số 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Chương trình 4 "phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" là điểm mới trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 4 gắn với Cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hóa theo hướng: xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc trên nền tảng của khu dân cư văn hóa với vai trò của Mặt trận (đề cao tinh thần tự quản và sự tham gia của người dân); khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc là khu dân cư cao hơn khu dân cư văn hóa…

Báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” cho thấy, theo số liệu của Chính phủ, tổng số nhu cầu hỗ trợ về nhà ở trong phạm vi cả nước khoảng 315.000 nhà gồm các đối tượng người có công, các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu, hộ nghèo, hộ cận nghèo... cần được hỗ trợ cải thiện về nhà ở.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay chương trình đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 106.189 nhà; trong đó, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 8.560 nhà, hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 45.659 nhà, hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia là 51.970 nhà.

Các địa phương đã hoàn thành nhiều nhất, giúp người nghèo có nhà mới trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 là Nghệ An: 7.795 căn, Hòa Bình: 1.066 căn, Lâm Đồng: 1.038 căn, Lào Cai: 1.006 căn, Hà Giang: 937 căn, Bắc Kạn: 878 căn, Đồng Tháp: 876 căn, Cà Mau: 843 căn, Sóc Trăng: 1820 căn.

Về thời gian hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, có 20 địa phương xác định hoàn thành trước ngày 30-9-2025; 12 địa phương xác định hoàn thành trong quý 3-2025 (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau); còn 37 địa phương xác định hoàn thành theo chương trình (đến hết ngày 31-12-2025).

Về kết quả tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 16-2-2025, tổng kinh phí thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương và Ban Vận động cứu trợ các cấp ở địa phương tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là: 5.303,448 tỷ đồng.

PHAN THẢO